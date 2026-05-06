Un militar de la Vânătorii de Munte a decedat fulgerător în misiune. Manevrele de resuscitare nu i-au mai putut salva viața
O tragedie a avut loc în cursul zilei de 6 mai, în zona Cabanei Brădet, acolo unde un militar aflat în desfășurarea unor activități specifice și-a pierdut viața în mod neașteptat. Este vorba despre sergentul major Petrescu Ciprian, din cadrul Batalionului 228 Apărare Antiaeriană al Brigăzii 2 Vânători de Munte „Sarmizegetusa”.
Potrivit informațiilor transmise de reprezentanții unității, totul s-a petrecut la scurt timp după masa de prânz, când militarul a început să prezinte simptome specifice unui stop cardio-respirator.
Intervenție rapidă, dar fără rezultat
Situația a fost tratată ca o urgență medicală, iar personalul aflat la fața locului a intervenit imediat. Au fost aplicate manevre de resuscitare fără întârziere, până la sosirea echipajelor SMURD chemate în sprijin.
În ciuda intervenției rapide și a eforturilor depuse de cadrele medicale, starea militarului s-a agravat, iar medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața, fiind nevoiți să declare decesul.
Mesajul oficial al unității militare
Reprezentanții Brigăzii 2 Vânători de Munte „Sarmizegetusa” au transmis un mesaj oficial în care confirmă tragedia și își exprimă regretul față de pierderea suferită.
Aceștia au transmis:
„Cu profund regret, anunțăm trecerea în neființă a camaradului nostru sergent major Petrescu Ciprian, din Batalionul 228 Apărare Antiaeriană al Brigăzii 2 Vânători de Munte „Sarmizegetusa”.
Militarul a decedat astăzi, 6 mai, in zona Cabanei Brădet, unde desfășura activități specifice.
Militarul a prezentat simptomele specifice unui stop cardio-respirator, imediat după ce a servit masa de pranz.
Intervenţia medicală de urgență a fost inițiată imediat de către personalul medical aflat la fața locului, fiind aplicate manevre de resuscitare până la sosirea echipajelor SMURD.
În ciuda eforturilor susținute ale cadrelor medicale, starea militarului s-a agravat, fiind declarat decesul.
Conducerea unității își exprimă regretul față de decesul tragic al militarului și este alături de familia îndoliată.
Dumnezeu să-l odihnească!”
Reacția conducerii unității
Conducerea unității militare a transmis că este alături de familia îndurerată în aceste momente dificile, exprimându-și regretul profund pentru pierderea suferită în rândul camarazilor.
