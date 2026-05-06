S-au deschis pariurile pentru viitorul premier. Cine este favoritul jucătorilor pe platformele de specialitate

Sursă: realitatea.net

Scena politică din România a intrat într-o nouă etapă imediat după ce Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură, cu un scor considerat unul record: 281 de voturi pentru înlăturarea Executivului. Odată încheiat acest episod, întrebarea care a apărut peste tot a fost una simplă: cine va ocupa funcția de premier?

În timp ce în România discuțiile se poartă în spațiul public, la televizor sau pe rețelele sociale, în afara țării subiectul a fost tratat diferit. Platforma internațională Polymarket a transformat această incertitudine într-o piață de pariuri, unde utilizatorii pot miza bani pe numele viitorului prim-ministru.

Ce este Polymarket

Polymarket este o platformă de tip „prediction market” (piață de predicții), cu origine în Statele Unite, dar utilizată de oameni din întreaga lume. Aici, utilizatorii pot paria pe rezultatul unor evenimente reale, de la politică și economie până la sport, cultură sau subiecte neobișnuite din actualitate. Pe platformă se poate specula pe aproape orice scenariu imaginabil — cine câștigă alegeri, ce decizii iau lideri politici, evoluții economice sau chiar evenimente virale — totul fiind tranzacționat ca un activ digital, în funcție de așteptările colective ale utilizatorilor.

Favoritul momentului și lista completă de „candidați”

Potrivit cotelor afișate, Sorin Grindeanu este în prezent cel mai bine poziționat, având aproximativ 38% șanse să ajungă la Palatul Victoria.

Pe următoarea poziție se află Cătălin Predoiu, cu 12%, în timp ce lista continuă cu mai multe nume cunoscute din politica românească:

George Simion – 4%

Sebastian Burduja – 4%

Ilie Bolojan – 3%

Dacian Cioloș – 2%

Anca Dragu – 2%

Mugur Isărescu – 2%

Dominic Fritz – sub 1%

Nicolae Ciucă – sub 1%

Pe listă apare inclusiv fostul premier Ilie Bolojan, însă există o decizie a Curții Constituționale care interzice unui premier demis prin moțiune de cenzură să revină imediat în funcție.

Cât poți câștiga dacă „ghicești” premierul

Cea mai spectaculoasă parte apare atunci când sunt analizate câștigurile potențiale. Pentru o miză de 100 de dolari, diferențele sunt uriașe în funcție de numele ales.

Simulările arată că:

100 de dolari pariați pe Cătălin Predoiu ar aduce aproximativ 681 de dolari

aceeași sumă pusă pe George Simion ar genera aproape 1.900 de dolari

un pariu pe Dominic Fritz ar putea depăși 3.600 de dolari

iar o alegere considerată improbabilă, precum Nicolae Ciucă, ar putea transforma 100 de dolari în peste 5.000 de dolari

Cu cât scenariul este mai puțin probabil, cu atât recompensa devine mai mare, ceea ce transformă întreaga situație într-un joc de risc.

Politica, tratată ca un „sport extrem”

Faptul că există deja o piață internațională unde oamenii pariază pe numele viitorului premier arată cât de imprevizibilă a devenit scena politică din România.

După votul masiv care a dus la căderea Guvernului, urmează perioada negocierilor dintre partide, discuții pentru formarea unei majorități și declarații publice în care fiecare lider politic vorbește despre priorități și stabilitate.

În paralel, în mediul online, situația este privită diferit, iar lista lungă de nume aflate în joc sugerează că, în acest moment, aproape orice scenariu este luat în calcul.