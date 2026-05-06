Scandal între un pastor renumit din SUA și un congresman, după ce a afirmat că nume sus puse știu despre extratereștri

Sursă: newsweek.com

Pastorul și creatorul de conținut online Larry Ragland a stârnit controverse după ce a susținut, într-un videoclip devenit viral, că ar fi participat la o întâlnire privată în care oficiali americani ar fi discutat despre originea umanității și despre religie într-o manieră care contrazice credințele tradiționale.

În înregistrarea care a circulat rapid pe rețelele sociale, acesta a afirmat că un congresman din statul Missouri ar fi intervenit telefonic într-o reuniune privată cu lideri religioși și ar fi făcut declarații controversate despre extratereștri și rolul lor în apariția creștinismului.

Reacția congresmanului Eric Burlison

La scurt timp după apariția clipului, congresmanul republican Eric Burlison a intervenit public pentru a clarifica situația și pentru a respinge afirmațiile care i-au fost atribuite.

Acesta a transmis:

„Aș reaminti oamenilor să asculte ceea ce am declarat deja public. Care este, în esență, următorul lucru: eu NU știu ce sunt obiectele ciudate de pe cer și cu siguranță NU știu originea lor. Mi s-a cerut să intervin telefonic la o conferință/întâlnire de teologi.”

El a adăugat:

„Nu pot să vă spun tot ce s-a discutat la acea întâlnire pentru că nu am fost acolo și nu am auzit mare lucru din ceea ce s-a spus. Când am avut ocazia să vorbesc, mi-am exprimat opiniile, și anume că noi, creștinii, tindem să rămânem ancorați în propriile noastre perspective, chiar și atunci când acestea nu au legătură cu ceea ce este scris efectiv în Biblie.”

Scuze publice din partea pastorului

În urma reacțiilor apărute, Larry Ragland a revenit cu o declarație publică în care a încercat să lămurească situația și să își asume responsabilitatea pentru cele spuse.

Acesta a declarat:

„În acest videoclip, am spus că un congresman din Missouri a sunat pentru a vorbi cu pastorii. Și, desigur, acum se confirmă că este congresmanul Eric Burlison. A sunat. Dar a sunat pentru a ne încuraja și pentru a ne mulțumi nouă, pastorilor, pentru munca pe care o facem.”

Pastorul a explicat că, în timpul intervenției sale, a amestecat propriile convingeri cu mesajul congresmanului:

„În acel moment, am început să spun lucruri pe care le-am spus mereu — aceasta este opinia mea… și este doar opinia mea — că atunci când aceste informații vor fi făcute publice, se va spune că extratereștrii au fost mereu aici, că ne-au creat, că au creat prima religie și toate acestea.

Ar fi trebuit să mă opresc și să spun: «Aceasta este opinia mea», iar în acel moment nu am făcut-o.”

El a subliniat clar:

„Vreau să fie foarte clar că Eric Burlison nu a spus acele cuvinte. Au fost cuvintele mele și vreau să îmi asum asta și să îmi cer scuze direct congresmanului Burlison.”

Întâlnirea misterioasă despre OZN-uri și lideri religioși

În declarațiile sale inițiale, Ragland a susținut că mai mulți pastori ar fi fost invitați la o întâlnire privată cu persoane conectate la structuri de informații din Statele Unite, care ar avea acces la date clasificate.

Potrivit acestuia, întâlnirea ar fi implicat indivizi „conectați la Washington și la toate ramurile armatei”, însă existența oficială a unei astfel de reuniuni nu a fost confirmată public.

Alți lideri religioși au făcut referiri similare. Evanghelistul Perry Stone a declarat într-un videoclip că a fost informat despre o astfel de întâlnire, fără a oferi detalii concrete.

Acesta a spus:

„Nu voi intra în foarte multe detalii, dar un număr mare de pastori au fost invitați într-un anumit stat pentru a asculta câțiva oameni din guvernul Statelor Unite și alții care le-au împărtășit o îngrijorare.”

Potrivit acestuia, participanții ar fi fost avertizați că o eventuală dezvăluire despre existența extratereștrilor ar putea avea un impact major asupra credinței unor creștini.

La rândul său, pastorul Alan DiDio a susținut că întâlnirea a avut loc:

„Am fost adus într-o întâlnire privată cu alți pastori. Telefoanele închise. Fără înregistrări. Am fost avertizați: urmează dezvăluiri… iar mulți nu vor fi pregătiți pentru ceea ce urmează.”

Presiuni pentru transparență privind OZN-urile

Subiectul vine într-un moment în care, în Statele Unite, există o presiune tot mai mare pentru transparență în ceea ce privește fenomenul OZN, cunoscut și sub denumirea de fenomene aeriene neidentificate.

Congresul american a organizat audieri pe această temă, iar președintele Donald Trump a declarat recent că administrația va face publice mai multe informații în perioada următoare.

Acesta a afirmat:

„Orice are legătură cu OZN-urile sau materiale conexe, vom publica multe lucruri pe care le avem. Și cred că unele dintre ele vor fi foarte interesante pentru oameni.

Am intervievat persoane, în special în primul meu mandat, dar și piloți, oameni foarte serioși, care au spus că au văzut lucruri pe care nu le-ai crede. Așa că veți citi despre asta.”

Ce spun autoritățile despre viața extraterestră

Deși oficialii americani au recunoscut existența unor incidente neexplicate în spațiul aerian, până în prezent nu a fost confirmată nicio dovadă verificabilă privind originea extraterestră a acestor fenomene.

Într-o intervenție recentă, directorul FBI, Kash Patel, a declarat că agenția sa a analizat acest subiect în colaborare cu alte instituții guvernamentale.

„Rolul nostru la FBI este să lucrăm cu Casa Albă și cu Departamentul Apărării, să le oferim informațiile, iar apoi acestea vor fi făcute publice.”

Un subiect care continuă să genereze controverse

Întregul episod, pornit de la declarațiile pastorului Larry Ragland, a readus în atenție atât discuțiile despre credință și percepțiile religioase, cât și interesul tot mai mare pentru subiectul OZN-urilor și al posibilelor dezvăluiri viitoare.