Care sunt factorii ce ne influențează succesul în viață. Ce arată rezultatele unei cercetări

O cercetare de amploare realizată pe gemeni aduce noi argumente în dezbaterea clasică „natură versus educație”, sugerând că influența geneticii asupra succesului în viață ar putea fi mai mare decât se credea până acum.

Potrivit rezultatelor, nivelul de inteligență măsurat la vârsta de 23 de ani este puternic asociat cu statutul socio-economic atins câțiva ani mai târziu, incluzând factori precum educația, profesia și veniturile. Mai mult, o parte importantă a acestei legături pare să fie explicată de moștenirea genetică și nu exclusiv de mediul în care o persoană a crescut, notează ScienceDaily.

Datele provin din proiectul german TwinLife, un studiu desfășurat pe termen lung care analizează felul în care genele și mediul contribuie la dezvoltarea și evoluția indivizilor.

Ce au analizat cercetătorii

Studiul a inclus aproximativ 880 de participanți, printre care gemeni identici și gemeni fraternali. Aproximativ jumătate dintre participanți erau gemeni identici, care împart integral materialul genetic, în timp ce ceilalți erau gemeni fraternali, ce împărtășesc în medie aproximativ jumătate dintre gene.

Pentru că aceștia au crescut în același mediu familial, cercetătorii au avut posibilitatea să observe mai clar în ce măsură diferențele dintre participanți sunt explicate de genetică și cât de mult influențează mediul.

La vârsta de 23 de ani, participanții au fost supuși unor teste de inteligență. Patru ani mai târziu, cercetătorii au evaluat poziția lor socio-economică, luând în calcul nivelul studiilor, ocupația și veniturile.

Genele ar avea un rol mai mare decât se credea

Rezultatele au indicat că aproximativ 75% din variațiile IQ-ului pot fi explicate prin factori genetici. De asemenea, relația dintre nivelul de inteligență și statutul socio-economic ar fi influențată genetic într-o proporție estimată între 69% și 98%.

Psihologul Petri Kajonius, autorul cercetării publicate în revista Scientific Reports, susține că studiul întărește ideea că genele contribuie într-o măsură considerabilă la ceea ce devenim.

Potrivit acestuia, concluziile contrazic într-o anumită măsură percepția că succesul depinde în principal de mediul familial sau de avantajele materiale moștenite.

Conceptul popular al „linguriței de argint”, ideea că o familie privilegiată garantează succesul, ar putea avea o influență mai redusă decât se presupune. Cercetătorii atrag însă atenția că și mediul familial este influențat indirect de caracteristicile genetice.

Mediul rămâne important, dar nu explică totul

Autorii studiului subliniază că rezultatele nu înseamnă că educația sau familia nu contează. Mai degrabă, cercetarea sugerează că predispozițiile genetice pot influența felul în care oamenii valorifică oportunitățile, răspund la educație sau se adaptează experiențelor de viață.

Rezultatele ridică și întrebări importante despre mobilitatea socială și eficiența politicilor publice. Dacă influența genetică este atât de puternică, rămâne de discutat cât de mult pot schimba programele educaționale sau intervențiile sociale traiectoria unei persoane pe termen lung.

Autorii menționează că oamenii se nasc cu predispoziții diferite și că schimbările de durată nu pot fi obținute exclusiv prin măsuri sociale sau politice.

Ce înseamnă aceste concluzii pentru părinți și tineri

Potrivit lui Kajonius, concluziile ar putea reduce presiunea resimțită de mulți părinți, care se tem că anumite greșeli în creșterea copiilor le pot influența decisiv viitorul.

Studiul sugerează că rolul părinților asupra rezultatelor socio-economice pe termen lung ar putea fi mai limitat decât se considera anterior. Totuși, sprijinul, educația și intervențiile bine direcționate rămân importante și pot contribui la dezvoltarea unei persoane.

Pentru tineri, cercetarea oferă și o perspectivă diferită asupra succesului profesional. În locul unei concentrări exclusive asupra statutului sau veniturilor, autorii sugerează orientarea către domenii în care există aptitudini naturale și potențial real de dezvoltare.

Cercetătorii subliniază și limitele studiului

Autorii au precizat că există și limite importante ale cercetării. De exemplu, studiul nu a analizat direct nivelul de inteligență sau statutul socio-economic al părinților participanților.

În plus, separarea completă a influenței genetice de cea a mediului este dificilă, deoarece cele două componente interacționează constant. Anumite predispoziții genetice se pot manifesta diferit în funcție de educație sau de condițiile de viață.

Chiar și în aceste condiții, studiul aduce argumente suplimentare pentru ideea că genetica joacă un rol major în inteligență, oportunități și parcursul individual al fiecărei persoane.

