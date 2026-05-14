Adrian Câciu îl acuză pe Ilie Bolojan că a promovat „corupție și impostură” în vămi

14 mai 2026, 09:12
Adrian Câciu vs. Ilie Bolojan

Într-un mesaj publicat joi dimineață pe Facebook, fostul ministru al Investițiilor în guvernul Ciolacu, Adrian Câciu, a lansat un atac dur la adresa lui Ilie Bolojan, acuzându-l că ar fi numit "profesioniști" susținuți de PNL în structurile vamale, persoane despre care afirmă că ar fi vizate, de fapt, de anchete ale DNA.

Adrian Câciu a transmis joi dimineață un mesaj dur pe pagina sa de Facebook, în care îl critică pe Ilie Bolojan pentru numirile făcute în sistemul vamal.

Câciu susține că persoanele promovate de liderul liberal ar fi implicate în fapte de corupție și ar fi ajuns în atenția procurorilor anticorupție.

„Hai, gata, că a numit Bolojan profesioniști la vamă! Susținuți de PNL! I-a luat DNA-ul de profesioniști ce sunt! Bolojan, tace! De ce te ascunzi, Bolojane? Ai numit un munte de corupție și impostură peste tot pe unde ai prins! Asta e reforma ta! DNA, să vină să vă ia!”, a scris Câciu în postarea menționată.

