Adrian Câciu îl acuză pe Ilie Bolojan că a promovat „corupție și impostură” în vămi
Într-un mesaj publicat joi dimineață pe Facebook, fostul ministru al Investițiilor în guvernul Ciolacu, Adrian Câciu, a lansat un atac dur la adresa lui Ilie Bolojan, acuzându-l că ar fi numit "profesioniști" susținuți de PNL în structurile vamale, persoane despre care afirmă că ar fi vizate, de fapt, de anchete ale DNA.
Câciu susține că persoanele promovate de liderul liberal ar fi implicate în fapte de corupție și ar fi ajuns în atenția procurorilor anticorupție.
„Hai, gata, că a numit Bolojan profesioniști la vamă! Susținuți de PNL! I-a luat DNA-ul de profesioniști ce sunt! Bolojan, tace! De ce te ascunzi, Bolojane? Ai numit un munte de corupție și impostură peste tot pe unde ai prins! Asta e reforma ta! DNA, să vină să vă ia!”, a scris Câciu în postarea menționată.
