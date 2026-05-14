Xi Jinping, avertisment dur pentru Trump: „Dacă problema Taiwanului e gestionată greșit, cele două țări vor intra în conflict”

Președintele chinez Xi Jinping l-a avertizat joi pe omologul său american Donald Trump că China și Statele Unite riscă să intre în „conflict” dacă Washingtonul nu gestionează corespunzător problema Taiwanului, potrivit televiziunii de stat chineze CCTV.

„Problema Taiwanului este cea mai importantă în relațiile sino-americane. Dacă este gestionată corespunzător, relațiile dintre cele două țări pot rămâne în general stabile. Dacă este gestionată necorespunzător, cele două țări se vor ciocni sau chiar vor intra în conflict”, a declarat Xi Jinping în cadrul întâlnirii cu Trump la Beijing.

Liderul chinez a folosit un termen în mandarină care nu implică neapărat un conflict militar, putând face referire și la o confruntare diplomatică sau politică. Xi i-a mai transmis președintelui american că „separatismul taiwanez este incompatibil cu pacea în Strâmtoarea Taiwan”.

China consideră Taiwanul o provincie a sa, neunificată de la sfârșitul Războiului Civil Chinez din 1949, și pledează pentru o reluare pașnică a controlului, fără a exclude însă folosirea forței. Beijingul și-a intensificat manevrele militare în jurul insulei începând cu 2016, în contextul ascensiunii unor lideri taiwanezi pro-independență, precum Tsai Ing-wen și succesorul său Lai Ching-te.

Deși SUA mențin relații diplomatice cu Beijingul și nu cu Taipeiul, Washington rămâne principalul furnizor de arme al insulei, un aspect care irită profund autoritățile chineze, ce îl consideră o încălcare a suveranităților naționale.

În replică, guvernul taiwanez a declarat joi că Statele Unite și-au exprimat „sprijinul clar și ferm" față de insulă în cadrul întâlnirii Trump-Xi. „Partea americană și-a reafirmat în repetate rânduri sprijinul clar și ferm pentru Taiwan”, a declarat purtătoarea de cuvânt a guvernului de la Taipei, Michelle Lee.