Apă nepotabilă într-o comună din Gorj: oamenii cer explicații

Este scandal într-o comună din Gorj, după ce oamenii au aflat că apa pe care o beau zilnic nu este potabilă. Totul a ieșit la iveală după ce localnicii au reclamat că apa de la robinet are un miros puternic de clor.

Inspectorii Direcției de Sănătate Publică (DSP) au prelevat probe, iar rezultatele verificărilor au confirmat temerile oamenilor. Apa distribuită în rețea a fost declarată neconformă, după ce la analize a fost depășit parametrul chimic amoniu.

Operatorul de apă a fost amendat cu 10 mii de lei și obligat să remedieze situația.