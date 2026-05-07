Umor cu viză de la Partid: Ceaușescu controla și glumele. Propaganda vâna orice aluzie - documente CNSAS

Sursă: realitatea.net

În ultimul deceniu al așa-numitei "Epoci de aur" a lui Nicolae Ceaușescu, aparatul de propagandă al regimului a dezvoltat o atitudine aproape paranoică față de orice referire publică ce ar fi putut umbri imaginea oficială a „realizărilor” socialiste. Sub presiunea solicitărilor venite de la nivelul celor două cabinete – al lui Nicolae și al Elenei Ceaușescu – erau luate la puricat cele mai minore detalii din presă, considerate potențiale riscuri pentru prestigiul conducerii. Un document din arhivele CNSASA susprinde un astfel de caz, țința find o caricatură din cunoscta revistă de umor "Urzica".

Toate regimurile comuniste priveau creațiile umoristice cu suspiciune, iar teama că în acestea ar putea fi ascunse mai ușor „șopârle” făcea ca efortul depus pentru a le depista la timp să fie chiar mai mare decât în cazul unor publicații oficiale. La acest capitol, România anilor ’80 este un studiu de caz exemplar.

Toboșarul sărăciei și lipsurilor

O notă a Securității datată 1 decembrie 1987 , descrie modul în care era verificat numărul pe decembrie al revistei ' Urzica" :

„În ziua de 30 noiembrie a sosit de la tipografie ozalidul revistei Urzica nr. 12/1987. Conform procedurii curente, un exemplar a fost trimis la Consiliul Culturii și Educației Socialiste, al doilea la Secția de Propagandă și Presă a C.C. al P.C.R., pentru avizare, iar al treilea a rămas în redacție, urmând a se face pe el modificările ce vor fi sugerate."

Cenzorii au semnalat o caricatură realizată de Mihai C. Papuc, aflată pe pagina 16, considerată „sensibilă” din cauza simbolurilor folosite. Nota descrie în detaliu elementele considerate problematice:

Toboșarul este un cetățean cu hainele acoperite cu zăpadă… tremură de frig; toba nu e tobă, ci o canistră de benzină goală; bățul cu care bate nu este obișnuit, ci un os mare, pe care n-a mai rămas nici un pic de carne.

Cenzorul consemnează explicit dilema, evidentă pentru cine a trăit acele vremuri.

Rămâne de văzut dacă e oportună publicarea unei caricaturi ce include, simbolic, frigul – foamea – lipsa de carburanți.

În final, nota precizează că materialul a fost furnizat „ca urmare a sarcinii de supraveghere a materialelor care urmează să fie publicate, în identificarea celor cu conținut interpretabil sau necorespunzător”.

"Oul dogmatic", pericol pentru Partid

Cazul nu este singular, ci rezultatul unor indicații clare de a vâna orice apropouri legate de degradarea nivelului de trai. Muzicianul Paul Prisada, liderul formației rock Accent, relata în cartea sa „Chitaristul” că cenzorii de la Consiliul Culturii și Educației Socialiste i-au cerut să schimbe titlul piesei „Oul dogmatic” (o cunoscută creație a lui Ion Barbu – N.A.), pe motiv că ar sugera lipsa ouălor din magazine, cauzată de politica dogmatică a partidului comunist.

Cunoscuta poetă Nina Cassian a fost și ea admonestată de cenzori, prin 1987, pentru că într-un poem vorbea despre portocale, fructe care se găseau rar în magazine și se vindeau cu porția sau pe sub mână.