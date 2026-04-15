Lista completă a celor incluși a fost dezvăluită luni seara, în timpul emisunii „American Idol”, din Statele Unite. Pentru a fi eligibili, artiștii trebuie să fi lansat prima lor înregistrare comercială cu cel puțin 25 de ani în urmă. Nominalizările au fost rezultatul votului a peste 1.200 de muzicieni, istorici și profesioniști din industria muzicală.

Phil Collins, deja membru al Hall of Fame ca parte a trupei Genesis, intră acum și ca artist solo, după o carieră marcată de hituri internaționale și opt premii Grammy.

Trupa Iron Maiden, nominalizată anterior de două ori, este recunoscută pentru influența majoră asupra heavy metalului britanic, iar Sade, nominalizată și anul trecut, revine prin includerea sa pentru contribuția la soul-jazz-ul global.

Wu-Tang Clan, pionierii rap-ului hardcore din anii ’90, sunt recunoscuți pentru impactul cultural durabil al albumului lor „Enter the Wu-Tang (36 Chambers)”.

Ceremonia oficială de includere va avea loc pe 14 noiembrie, la Teatrul Peacock din Los Angeles.

Pe lângă categoria principală dedicată artiștilor interpreți, Hall of Fame va acorda distincții speciale în trei secțiuni: „Influență timpurie”, „Excelență muzicală” și premiul Ahmet Ertegun pentru personalități non-artistice. În 2026, categoria „influență timpurie” îi onorează pe Queen Latifah, Celia Cruz, Fela Kuti, MC Lyte și Gram Parsons, iar la „excelență muzicală” sunt celebrați Linda Creed, Arif Mardin, Jimmy Miller și Rick Rubin. Ed Sullivan, legendă a televiziunii americane, va fi recompensat postum cu premiul Ahmet Ertegun, în semn de apreciere pentru rolul său în promovarea marilor talente ale anilor ’50 și ’60.

Printre nominalizații care nu au fost incluși anul acesta se numără Mariah Carey, Lauryn Hill, INXS, Melissa Etheridge, Jeff Buckley, Pink, New Edition și Shakira.