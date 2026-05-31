Cursă nebună pe A2: un tânăr căutat pentru furt s-a răsturnat cu mașina. Ce au descoperit polițiștii

Un tânăr de 26 de ani, urmărit pentru furt și conducere fără permis, a fost prins de polițiști după ce a ignorat semnalele de oprire și a provocat un accident pe spectaculos Autostrada Soarelui A2. Mașina condusă de tânăr s-a răsturnat.

Din primele informații, accidentul s-a produs la intersecția dintre A0 și A2, după ce tânărul de 26 de ani a pierdut controlul volanului, a lovit parapeții și s-a răsturnat. Acesta a încercat să scape de poliție fugind de la locul accidentului, însă agenții l-au imobilizat rapid.

Polițiștii au stabilit, în urma verificărilor în bazele de date, că șoferul era căutat de autoritățile din Ilfov, pe numele acestuia fiind emis un mandat de arestare preventivă pentru furt și conducere fără permis.

În timpul controlului corporal și al percheziției vehiculului, agenții au găsit substanțe vegetale ce par a fi canabis, o substanță albă susceptibilă a fi amfetamină, precum și diverse mijloace și ustensile folosite la prepararea acestora.

În mașină se afla și o femeie, care a suferit răni în urma incidentului și a necesitat îngrijiri medicale. Atât ea, cât și șoferul au fost transportați la spital.