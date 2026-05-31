Noi acuzații în dosarul lui Andrew Tate: motivul pentru care s-a prezentat la DIICOT

Noi acuzații explozive în ancheta care a zguduit țara. Andrew Tate s-a prezentat la sediul DIICOT, unde procurorii i-au comunicat o nouă acuzație în dosarul în care este cercetat. În paralel cu problemele din instanță, cei doi par hotărâți să rămână în România și chiar să înceapă un nou capitol la Cluj-Napoca.

Milionarii controversaţi sunt din nou în centrul atenției, după ce anchetatorii susțin că mesajele transmise de cei doi frați ar fi promovat misoginia și ar fi încurajat atitudini agresive față de femei.



Noua acuzație se adaugă dosarului deja cunoscut, în care Andrew și Tristan Tate sunt cercetați pentru trafic de persoane și constituirea unui grup infracțional organizat, însă aceștia au negat de fiecare dată toate acuzațiile.



În paralel cu problemele din instanță, cei doi par hotărâți să rămână în România și chiar să înceapă un nou capitol la Cluj-Napoca. Potrivit informațiilor apărute în presă, frații Tate vor să cumpere un hotel celebru, o clădire istorică aflată chiar în centrul orașului.