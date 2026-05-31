Advertising
Advertising
Actual· 1 min citire
Consulul rus expulzat din România, chef pe litoral: imagini inedite
31 mai 2026, 10:32
Consul rus expulzat
Articol scris de Scris de Realitatea.NET
Sursă: Realitatea PLUS
La 48 de ore după ce s-a decis expularea din țară și a fost declarat persona non grata, consulul Rusiei, Andrei Kosilin, a fost filmat într-un restaurant din Constanța, unde participa la o petrecere la care s-a și cântat în limba rusă.
Diplomatul rus a fost filmat în local alături de mai mulți bărbați. Acesta ar fi trebuit să plece astăzi din România după o decizie a Consiliului Suprem de Apărare a Țării în urma dronei căzute peste blocul din Galați.
Andrei Kosilin era consulul general al Federației Ruse în România din ianuarie 2023. Acesta conducea Consulatul Moscovei din Constanța, care va fi, de asemenea, închis.
Citește și:
- 10:27 - Noi acuzații în dosarul lui Andrew Tate: motivul pentru care s-a prezentat la DIICOT
- 10:18 - Turiști salvați după ce au rămas blocați pe un traseu din Argeș, într-o zonă frecventată de urși
- 09:59 - O nouă lovitură pentru pensionari: plata pensiilor, în iunie, întârzie. Care e motivul
- 09:32 - Microbuz ieșit de pe carosabil pe DN14, în județul Sibiu: cinci persoane, între care doi copii, la spital
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News