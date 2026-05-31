Consulul rus expulzat din România, chef pe litoral: imagini inedite

La 48 de ore după ce s-a decis expularea din țară și a fost declarat persona non grata, consulul Rusiei, Andrei Kosilin, a fost filmat într-un restaurant din Constanța, unde participa la o petrecere la care s-a și cântat în limba rusă.

Diplomatul rus a fost filmat în local alături de mai mulți bărbați. Acesta ar fi trebuit să plece astăzi din România după o decizie a Consiliului Suprem de Apărare a Țării în urma dronei căzute peste blocul din Galați.

Andrei Kosilin era consulul general al Federației Ruse în România din ianuarie 2023. Acesta conducea Consulatul Moscovei din Constanța, care va fi, de asemenea, închis.