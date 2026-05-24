Mitică Dragomir: „Dacă eram președinte, îl puneam premier pe Georgescu. Mai devreme sau mai târziu vom avea un guvern PSD-AUR”

„Dacă eram în locul lui Nicușor Dan îl puneam pe Călin Georgescu premier pentru că așa vrea poporul”, o spune Mitică Dragomir în exclusivitate la emisiunea Tunurile pe politicieni, moderată de Claudiu Giurgea. El a vorbit și despre faptul că AUR crește tot mai mult în sondaje și are șanse să ajungă la guvernare. În schimb, acum la putere se află USR și PNL, partide cu 11, respectiv 12%, a mai spus Mitică Dragomir.

„Eu dacă eram în locul Nicușor Dan acuma, știi ce făceam? Îl vreți pe Georgescu prim-ministru? L-am pus pe Bolojan la ședința voastră, da? Acum îl pun pe Georgescu.

Nu îl va nominaliza niciodată Nicușor Dan pe Călin Georgescu pentru funcția de premier. Nu, pentru că nu vrea Europa. Poporul vrea.

Mai devreme sau mai târziu nu va avea ce să facă și ai să vezi (n.r. dacă Nicușor Dan va accepta un guvern PSD-AUR).

Nu știu, dar mai devreme sau mai târziu ăsta e viitorul, pentru că AUR-ul crește, stând în opoziție crești, ăilalți se erodează la putere, toate partidele, mai puțin PSD-ul acum.

PSD-ul a jucat bine și primarii sunt mulțumiți de de Grindeanu, de cei care conduc partidul în general. Sunt mulțumiți primarii. Și sunt foarte înfierbântați și foarte porniți împotriva lui Bolojan.”, a declarat Mitică Dragomir la Realitatea PLUS.