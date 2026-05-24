Ana Maria Păcuraru, transmisiune exclusivă din Orașul Interzis: „România joacă un rol pe care nu întotdeauna îl conștientizează”

Transmisiune specială din China, mai exact din Orașul Interzis, acolo unde este și palatul imperial. Jurnalistul Realitatea PLUS, Ana Maria Păcuraru, singurul jurnalist român care se află în aceste zile cruciale la Beijing, susține că România trebuie să-și conștientizeze rolul la nivel global și să fie prezent la dialogurile cu China.

„Transmit în direct din orașul interzis din Beijing, Gu Gong, cum îl numesc chinezii, unul dintre cele mai impresionante locuri din lume, și fără îndoială unul dintre cele mai încărcate de simbolism geopolitic în acest moment.

Mă aflu în inima unui palat construit în secolul al XV-lea, reședința 24 de împărați din dinastiile Ming și Qing, timp de aproape 500 de ani, centrul absolut al puterii chineze.

Nimeni din afara curții imperiale nu putea intra aici, de unde și numele: orașul interzis. Astăzi, paradoxal, China nu mai vrea să fie interzisă. China vrea să fie văzută. Și tocmai aceasta este contextul în care mă aflu și eu astăzi aici, pentru că fac parte dintr-un program de vizită pentru jurnaliști din Europa Centrală și de Est, organizat în cadrul cooperării China-CEEC, un format diplomatic pe care Beijingul îl cultivă cu răbdare și cu resurse considerabile.

Ni se arată istoria, cultura, infrastructura, dezvoltarea economică și este impresionant. Nu pot să nu fi impresionat. Dar tocmai de aceea, ca jurnalist, trebuie să pui întrebarea corectă: de ce?

China a înțeles înaintea altora că soft power-ul este o armă strategică. Și o folosește sistematic în zona noastră. Europa Centrală și de Est. Tocmai acolo unde NATO are flancul estic, tocmai acolo unde România joacă un rol pe care Bucureștiul nu întotdeauna îl conștientizează la adevărata sa valoare.

Acesta este mesajul pe care îl transmit din fața acestui palat imperial. România trebuie să fie prezentă în aceste formate, trebuie să participe la dialogul cu China, dar cu ochii deschiși, cu o agendă proprie, cu interesele naționale clar definite.”, a transmis Ana Maria Păcuraru.