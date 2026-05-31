Negocieri SUA-Iran: Trump anunță un angajament privind programul nuclear al Teheranului
Donald Trump
Discuțiile dintre Statele Unite și Iran privind programul nuclear par să avanseze, după ce Donald Trump a afirmat că Teheranul s-ar fi angajat să nu dezvolte arme nucleare, în contextul eforturilor de a ajunge la un acord, relatează AFP.
Deși în ultimele zile părea că Washingtonul și Teheranul se apropie de un acord, New York Times a relatat sâmbătă că președintele SUA a înăsprit propunerea inițială și a transmis Iranului o versiune revizuită a textului.
Modificări cerute de Washington
Publicația americană nu a putut preciza ce schimbări au fost operate, însă site‑ul Axios notează că președintele dorește o poziție mai fermă privind aspecte pe care le consideră esențiale, inclusiv gestionarea materialelor nucleare iraniene.
Într-un interviu acordat Larei Trump și difuzat pe Fox News, liderul american a afirmat că a primit asigurări că Iranul nu va achiziționa arme nucleare, nici prin producție, nici prin cumpărare. El a explicat că Teheranul a acceptat să nu dezvolte și să nu cumpere astfel de arme „în niciun fel”.
Strategia de negociere a Casei Albe
Donald Trump a subliniat că nu se grăbește și că procesul avansează „încet, dar sigur”. În opinia sa, Washingtonul este pe cale să obțină ceea ce își dorește, însă a avertizat că, în caz contrar, „lucrurile vor evolua diferit”.
Avertismentul Pentagonului
Sâmbătă, secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat că Statele Unite sunt „mai mult decât capabile” să intre într-un conflict militar cu Iranul dacă negocierile eșuează.
Citește și:
- 09:12 - Predicțiile economice ale lui Călin Georgescu s-au confirmat: ce spunea, în urmă cu o lună, candidatul interzis de sistem
- 08:56 - Ana Maria Păcuraru, în inima Deșertului Gobi: imagini senzaționale de la una dintre cele mai mari centrale solare din lume
- 08:47 - Călin Georgescu, apel către români în ziua de Rusalii
- 08:40 - Răpire ca în filme în Constanța: o tânără de 19 ani, luată cu forța de pe stradă
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News