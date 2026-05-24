Scenariile de pe masa lui Nicușor Dan. Președintele ar putea desemna un nou premier săptămâna viitoare

Urmează o săptămână decisivă pentru formarea viitorului Guvern! Președintele Nicușor Dan va demara o nouă rundă de consultări, iar după aceste discuții ar putea desemna și un premier. Pe masa președintelui sunt câteva scenarii, inclusiv acela al unui premier tehnocrat. Cu un semnal a venit și Guvernatorul BNR: nu este o soluție un premier tehnocrat, iar viitorul Executiv nu trebuie să crească taxele.

Sunt cel puțin 4 scenarii pentru viitoarea formă de guvernare analizate în acest moment după prima rundă de consultări de la Palatul Cotroceni, conform surselor Realitatea Plus.

Președintele Nicușor Dan ar putea convoca noi consultări săptămâna viitoare, iar după discuțiile cu partidele parlamentare ar trebui să desemneze și un premier pentru ca ulterior să ajungă viitoarea formă de guvernare la votul din Parlament.

Există și varianta în care să se refacă această coaliție, însă este o variantă destul de grea de pus în practică. De asemenea, există și varianta ca viitorul guvern să fie format în jurul Partidului Social Democrat sau chiar în jurul Partidului Național Liberal.

A mai rămas pe masă și varianta unui premier tehnocrat, o variantă care, în momentul de față, nu ar fi o soluție, cel puțin, acesta este semnalul care a venit de la Banca Națională a României prin vocea guvernatorului Mugur Isărescu.

De asemenea, Isărescu a venit și cu câteva direcții de care ar trebui să țină cont viitorul premier în această situație economică fragilă, spune Mugur Isărescu.

Faptul că în primul rând viitorul guvern nu trebuie să vină cu taxe noi și nu ar trebui să crească taxele aflate în vigoare, de asemenea susține că statul ar trebui să analizeze foarte atent o posibilă indexare a veniturilor din ianuarie, pentru că statul nu își permite acest lucru în momentul de față.