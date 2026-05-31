Vreme extremă în România: furtuni și vânt puternic duminică și luni. Mare parte din țară, sub COD GALBEN - HARTĂ

Meteorologii anunță intensificări ale vântului, ploi torențiale și descărcări electrice duminică în mai multe regiuni ale țării, iar de luni aproape întreaga Românie va fi sub cod galben de furtuni.

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteorologică privind intensificări ale vântului, instabilitate atmosferică, cantităţi de apă însemnate, valabilă duminică, între orele 10.00 şi 21.00.

”Duminică (31 mai) vor fi intensificări temporare ale vântului îndeosebi în centrul şi sud-vestul ţării, cu viteze în general de 45...55 km/h, precum şi în zona montană înaltă cu rafale de 60...80 km/h. După-amiază şi seara în zona Carpaţilor Orientali, vestul Moldovei, estul Olteniei şi în Muntenia vor fi perioade cu averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului şi pe alocuri vijelii şi grindină. Pe arii restrânse vor fi cantităţi de apă de 15...25 l/mp”, a transmis ANM .

Meteorologii au emis o atenţionare Cod galben privind intensificări ale vântului, valabilă duminică, între orele 10.00 şi 21.00, în judeţele Caraş-Severin, Mehedinţi şi Dolj.

Astfel, vântul va avea intensificări în sudul Banatului şi sud-vestul Olteniei, cu viteze la rafală de 50...70 km/h.

O altă atenţionare Cod galben este valabilă de luni, de la ora 12.00, până marţi, la ora 10.00, aceasta vizând instabilitate atmosferică accentuată, cantităţi de apă însemnate.

”Începând din a doua parte a zilei de luni (1 iunie) şi până marţi dimineaţa (2 iunie) în Banat, Crişana, Maramureş, Transilvania, Oltenia, nordul Munteniei şi al Dobrogei şi sud-vestul Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii şi căderi de grindină. Mai ales în intervale scurte de timp vor fi cantităţi de apă de 15...25 l/mp şi pe spaţii mici de 40...50 l/mp”, a arătat ANM.

Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi, pe arii restrânse, şi în restul ţării.

Vreme instabilă în Capitală în weekend și la început de săptămână

În zona municipiului Bucureşti, duminică, cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate îndeosebi după-amiaza şi seara când vor fi perioade cu averse (4...6 l/mp şi izolat posibil peste 10 l/mp), descărcări electrice şi intensificări de scurtă durată ale vântului. Vor fi condiţii de grindină. Regimul termic va fi caracterizat de valori apropiate de cele normale datei, astfel încât temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 27 de grade, iar cea minimă va fi de 13...15 grade.

Luni, vremea va deveni în general instabilă. Mai ales după-amiaza şi noaptea, vor fi înnorări temporar accentuate şi perioade cu averse, însoţite de descărcări electrice şi de intensificări de scurtă durată ale vântului. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantităţile de apă pot fi însemnate şi vor fi condiţii de grindină. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 26 de grade, iar cea minimă va fi de 15...16 grade.



