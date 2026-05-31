SUA condamnă incidentul din Galați: reacție fermă a senatorului republican Jim Risch

Sursă: Realitatea.Net

Președintele Comisiei pentru Relații Externe din Senatul SUA, senatorul republican Jim Risch, a condamnat sâmbătă, într-o postare pe rețeaua X, încălcarea spațiului aerian românesc de către Rusia, reafirmând sprijinul Statelor Unite pentru România și aliații NATO.

"Încălcarea iresponsabilă a spațiului aerian românesc de către Rusia și lipsa de respect față de civili sunt inacceptabile. Statele Unite sunt alături de România și de aliații noștri NATO împotriva acestui comportament provocator", a transmis Jim Risch într-un mesaj pe rețeaua X.





"Trebuie să ne consolidăm capacitatea de descurajare și să arătam clar că nu vom ceda niciun centimetru pătrat din teritoriul NATO", a subliniat președintele Comisiei pentru Relații Externe din Senatul SUA.

Incident grav în Galați

În noaptea de joi spre vineri, o dronă s-a prăbușit pe un bloc de locuințe din Galați, impactul fiind urmat de o explozie și de izbucnirea unui incendiu. Potrivit Ministerul român al Apărării, încărcătura dronei de tip 'Geran-2', de proveniență rusească, a explodat la momentul impactului.



Incidentul a atras mesaje de condamnare din partea conducerilor Uniunii Europene și NATO, precum și din partea mai multor state membre ale celor două organizații.