SUA condamnă incidentul din Galați: reacție fermă a senatorului republican Jim Risch
Jim Risch (stânga) alături de JD Vance / Profimedia
Președintele Comisiei pentru Relații Externe din Senatul SUA, senatorul republican Jim Risch, a condamnat sâmbătă, într-o postare pe rețeaua X, încălcarea spațiului aerian românesc de către Rusia, reafirmând sprijinul Statelor Unite pentru România și aliații NATO.
"Încălcarea iresponsabilă a spațiului aerian românesc de către Rusia și lipsa de respect față de civili sunt inacceptabile. Statele Unite sunt alături de România și de aliații noștri NATO împotriva acestui comportament provocator", a transmis Jim Risch într-un mesaj pe rețeaua X.
"Trebuie să ne consolidăm capacitatea de descurajare și să arătam clar că nu vom ceda niciun centimetru pătrat din teritoriul NATO", a subliniat președintele Comisiei pentru Relații Externe din Senatul SUA.
Incident grav în Galați
În noaptea de joi spre vineri, o dronă s-a prăbușit pe un bloc de locuințe din Galați, impactul fiind urmat de o explozie și de izbucnirea unui incendiu. Potrivit Ministerul român al Apărării, încărcătura dronei de tip 'Geran-2', de proveniență rusească, a explodat la momentul impactului.
Incidentul a atras mesaje de condamnare din partea conducerilor Uniunii Europene și NATO, precum și din partea mai multor state membre ale celor două organizații.
Citește și:
- 11:29 - SUA și Australia revizuiesc acordul AUKUS privind submarinele nucleare
- 11:16 - Nicușor Dan, mesaj de Ziua Rezervistului Militar: „Onorăm loialitatea și sacrificiile cadrelor militare în rezervă și retragere”
- 10:55 - Vreme extremă în România: furtuni și vânt puternic duminică și luni. Mare parte din țară, sub COD GALBEN
- 10:32 - Consulul rus expulzat din România, chef pe litoral: imagini inedite
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News