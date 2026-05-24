Oile românești ajung în Algeria cu avionul. Primul zbor cargo, finalizat în două ore și jumătate

Imagini uluitoare pe aeroportul din București. Peste 4.000 de oi au fost transportate în Algeria cu avioane cargo și au ajuns la destinație în numai două ore și jumătate, semnificativ mai rapid decât transportul maritim. Algeria a decis ca întreg necesarul pentru acest an să fie asigurat exclusiv de țara noastră.

Primul transport aerian cargo cu ovine românești a aterizat în siguranță în Algeria, după un zbor de doar două ore și jumătate, potrivit Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA). Alte trei transporturi similare sunt programate în perioada următoare.

Algeria a decis ca întregul necesar de ovine pentru anul 2026, inclusiv pentru sărbătoarea Eid el-Adha, să fie asigurat exclusiv din România, un semnal clar al încrederii în calitatea cărnii românești.

Carne românească în segment „super-premium”

Președintele ANSVSA, Alexandru Bociu, a subliniat importanța acestui tip de transport pentru imaginea produselor românești pe piețele externe.

„Folosirea de zboruri cargo pentru a importa ovine din România plasează calitatea cărnii românești într-un segment super-premium. Subliniez și apreciez progresul crucial în termeni de eficiență logistică și siguranță pentru animale care însoțesc acest tip de transport. Ovinele ajung la destinație în doar două ore și jumătate, spre deosebire de un transport maritim care poate dura până la opt zile. Cu alte cuvinte, avem o confirmare clară a încrederii pe care am câștigat-o într-o piață nouă pe care am deschis-o anul trecut”, a declarat Bociu.

600.000 de ovine exportate în ultimele 30 de zile

Primul export de ovine către Algeria a avut loc anul trecut, după un proces riguros de validare a procedurilor sanitar-veterinare. În ultimele 30 de zile, peste 600.000 de ovine au fost exportate către Algeria, toate transportate la bordul unor nave special autorizate, în condiții riguroase de siguranță.

ANSVSA explică și de ce România exportă ovine în volum atât de mare: consumul intern este redus, de aproximativ 2,3 kg/locuitor/an, ceea ce generează o supraproducție constantă. În plus, România dispune încă de o capacitate limitată de abatorizare față de cererea externă, motiv pentru care exportul se realizează cu animale vii.