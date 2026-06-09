Alertă în Mureș: focar de pestă la ovine. Autoritățile au impus restricții

Sursă: Realitatea.net

Un nou focar de Pestă a Micilor Rumegătoare (PMR) a fost confirmat în județul Mureș, în localitatea Viișoara, într-o exploatație de ovine. Anunțul a fost făcut de Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Mureș, la scurt timp după alte cazuri de boli apărute în fermele de ovine și caprine din județ.

Autoritățile au activat imediat măsurile de intervenție pentru limitarea răspândirii virusului și pentru eliminarea focarului.

Ce măsuri au fost luate după confirmarea focarului

Potrivit DSVSA Mureș, au fost aplicate procedurile prevăzute de legislația europeană și de planul național de intervenție pentru această boală. Centrul Local de Combatere a Bolilor Mureș a aprobat mai multe măsuri de control, printre care asanarea focarului, stabilirea unor zone de protecție și supraveghere, dar și restricții privind circulația animalelor. În același timp, medicii veterinari și echipele DSVSA verifică exploatațiile de ovine și caprine din zonele afectate pentru a preveni apariția altor cazuri.

Anchetă epidemiologică în desfășurare

Reprezentanții DSVSA Mureș au anunțat că se desfășoară o anchetă epidemiologică pentru identificarea sursei infecției și a eventualelor contacte dintre animale. Totodată, autoritățile au început acțiuni de dezinfecție și aplică măsuri suplimentare de biosecuritate pentru a împiedica răspândirea virusului către alte exploatații din județ. Autoritățile sanitar-veterinare le-au cerut crescătorilor de ovine și caprine să respecte strict restricțiile impuse și să nu transporte animale fără aprobarea instituțiilor competente. De asemenea, fermierii trebuie să anunțe imediat medicul veterinar sau DSVSA Mureș dacă observă simptome precum febră, secreții nazale și oculare abundente, leziuni la nivelul gurii, diaree sau cazuri neobișnuite de mortalitate în rândul animalelor.

Pesta Micilor Rumegătoare este o boală virală extrem de contagioasă care afectează în special oile și caprele. Boala poate provoca pierderi economice importante în ferme și în sectorul zootehnic. Autoritățile precizează însă că virusul nu se transmite la om și nu reprezintă un pericol pentru sănătatea populației. Acesta nu este singurul caz apărut în ultima perioadă în județul Mureș. Pe 18 mai a fost confirmat un focar de variolă ovină și caprină în localitatea Malea, comuna Zau de Câmpie.

Alte două focare au fost raportate pe 15 mai în localitățile Toldal, comuna Voivodeni, și Dumbrava, comuna Vătava. După notificarea Uniunii Europene privind aceste cazuri, interdicția exporturilor de ovine și caprine către statele membre UE a fost prelungită până la data de 31 iulie.