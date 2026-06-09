Misiune contracronometru în județul Dâmboviţa. Pompierii intervin pentru salvarea unui bărbat surprins de o viitură
FOTO: Arhivă
Misiune contracronometru în comuna Buciumeni, județul Dâmbovița. Pompierii militari intervin, marţi după-amiază, pentru salvarea unui bărbat aflat pe un excavator surprins de o viitură.
”La faţa locului au fost mobilizate o autospecială de stingere cu apă şi spumă din cadrul Gărzii de Intervenţie Fieni, o autospecială de stingere cu apă şi spumă din cadrul Detaşamentului de Pompieri Pucioasa, precum şi o autospecială de descarcerare şi o barcă din cadrul Detaşamentului de Pompieri Târgovişte”, au transmis oficialii ISU.
În momentul publicării acestei știri, intervenţia pentru salvarea bărbatului este în desfăşurare.
Judeţul Dâmboviţa se află sub avertizare Cod portocaliu emisă de hidrologi, vizat fiind bazinul râului Ialomiţa. Sunt anunţate scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte severe de inundaţii locale, precum şi creşteri de debite şi niveluri, cu posibile depăşiri ale cotelor de inundaţie.
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