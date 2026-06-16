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Urs împușcat pe Transfăgărășan după ce a atacat un turist elvețian. Autoritățile spun că animalul avea „comportament deviant”

Urs

Urs

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iun. 2026, 11:05

Un urs care a atacat luni, 15 iunie, un turist elvețian pe DN 7C Transfăgărășan, în apropierea Barajului Vidraru, a fost împușcat de angajați ai Direcției Silvice Argeș. Măsura a fost luată în baza deciziei comisiei locale, după ce animalul a fost considerat un exemplar cu „comportament deviant”.

Regia Națională a Pădurilor - Romsilva a anunțat că la intervenție au participat silvicultori din cadrul Direcției Silvice Argeș, alături de jandarmi și reprezentanți ai Primăriei Arefu.

„Un urs cu comportament deviant, care luni, 15 iunie, a atacat un turist elvețian pe DN 7C Transfăgărășan, în apropierea Barajului Vidraru, a fost extras prin împușcare de angajați ai Direcției Silvice Argeș, în baza deciziei comisiei locale”, a transmis Romsilva.

Au fost montate panouri de avertizare și intensificate patrulele

După incident, Direcția Silvică Argeș a montat panouri suplimentare de avertizare în zonele cu risc și a intensificat patrulele comune cu Jandarmeria Română. Reprezentanții Romsilva le reamintesc turiștilor să nu hrănească și să nu se apropie de animalele sălbatice, avertizând că astfel de comportamente pot face urșii să se obișnuiască cu prezența oamenilor.

„Vă rugăm să nu hrăniți și să nu vă apropiați de animalele sălbatice. Un urs obișnuit cu prezența și mâncarea oamenilor ajunge să fie un pericol, atât pentru turiști, cât și pentru el însuși”, au precizat reprezentanții instituției.

Un alt caz recent a avut loc în Bușteni

Incidentul de pe Transfăgărășan vine la scurt timp după un alt caz petrecut în Bușteni, unde o ursoaică a intrat într-o locuință împreună cu cei trei pui ai săi. Animalul a fost împușcat, iar unul dintre pui a suferit răni incompatibile cu viața. Ceilalți doi pui au fugit în pădure și sunt căutați de autorități pentru a fi transportați la centrul de reabilitare pentru pui de urs de la Bălan, din județul Harghita.

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