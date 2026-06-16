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Locale· 2 min citire
Urs împușcat pe Transfăgărășan după ce a atacat un turist elvețian. Autoritățile spun că animalul avea „comportament deviant”
Urs
Un urs care a atacat luni, 15 iunie, un turist elvețian pe DN 7C Transfăgărășan, în apropierea Barajului Vidraru, a fost împușcat de angajați ai Direcției Silvice Argeș. Măsura a fost luată în baza deciziei comisiei locale, după ce animalul a fost considerat un exemplar cu „comportament deviant”.
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