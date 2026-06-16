Momente dramatice la un liceu din Botoșani. Paznicul a intrat în stop cardio-respirator și a fost readus la viață de medicii SMURD

Momente de panică au avut loc în curtea Liceului Sanitar din municipiul Botoșani. Un angajat al unității de învățământ s-a prăbușit din picioare și a intrat în stop cardio-respirator.
Bărbatul, în vârstă de 54 de ani, lucrează ca paznic al liceului. Intervenția rapidă a martorilor și a echipajului SMURD a făcut diferența în acest caz.
Bărbatul s-a prăbușit în curtea liceului
Incidentul a avut loc în plină zi, în curtea instituției. Paznicul și-a pierdut brusc cunoștința și a căzut la pământ, sub privirile elevilor și ale colegilor aflați în zonă.
Deși momentul a provocat panică, cei prezenți au reacționat imediat. O parte dintre martori au sunat la 112, iar alții au început manevrele de resuscitare chiar în curtea școlii. Reacția rapidă a celor aflați la fața locului a fost esențială. Martorii au înțeles că situația era gravă și au început să îi acorde primul ajutor bărbatului până la sosirea echipajului medical. Manevrele de resuscitare au fost făcute pe asfaltul din curtea liceului. Acest ajutor acordat imediat a contat mult până când pacientul a fost preluat de cadrele medicale.
Echipajul SMURD a intervenit de urgență
La scurt timp după apel, la liceu a ajuns un echipaj de Terapie Intensivă Mobilă SMURD, cu medic. Cadrele medicale au preluat pacientul de la martorii care îl resuscitau. Bărbatul era în stare critică și prezenta fibrilație ventriculară. Pentru a-i restabili ritmul cardiac, medicii au aplicat mai multe proceduri de urgență, inclusiv șocuri electrice și oxigenare.
“Am avut astăzi pe echipajul de Terapie Intensivă Mobilă o solicitare la Liceul Sanitar pentru un domn în vârstă de 54 de ani găsit în stop cardio-respirator, resuscitat inițial de către martori. În urma intubației orotraheale, a ventilației mecanice și a trei șocuri electrice externe, pacientul a reînceput să prezinte circulație spontană”, a explicat medicul primar Elena Guraliuc, coordonator al UPU-SMURD, conform presei locale.
Paznicul a fost transportat la Spitalul Județean Mavromati
După intervenția echipajului SMURD, inima bărbatului a început să bată din nou. Pacientul a fost stabilizat, iar funcțiile vitale au fost reluate.
Ulterior, bărbatul a fost urcat în ambulanță și transportat de urgență la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean “Mavromati”. Acolo, acesta a fost preluat de medicii de gardă pentru investigații și tratament de specialitate.
“Cazul de astăzi rămâne o dovadă clară a faptului că cunoașterea manevrelor de prim ajutor și prezența de spirit pot smulge, la propriu, un om din ghearele morții”, a mai spus medicul Elena Guraliuc.