Momente dramatice la un liceu din Botoșani. Paznicul a intrat în stop cardio-respirator și a fost readus la viață de medicii SMURD

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iun. 2026, 14:31

Momente de panică au avut loc în curtea Liceului Sanitar din municipiul Botoșani. Un angajat al unității de învățământ s-a prăbușit din picioare și a intrat în stop cardio-respirator.

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