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Locale· 2 min citire
Populația din județul Neamț, terorizată de urși. Prefectura solicită intervenții rapide pentru reducerea pericolului
FOTO: Arhivă
Locuitorii din mai multe comunități ale județului Neamț se confruntă tot mai des cu prezența urșilor în apropierea gospodăriilor și a zonelor locuite, situație care generează îngrijorare și un sentiment accentuat de nesiguranță. Pe fondul creșterii numărului de incidente semnalate în ultimele luni, autoritățile județene cer măsuri urgente pentru protejarea populației și limitarea riscurilor. În acest context, prefectul județului Neamț, Maria Apostol, a solicitat primarilor să acționeze ferm și să intensifice demersurile necesare pentru gestionarea pericolului reprezentat de animalele sălbatice.
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