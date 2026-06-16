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Populația din județul Neamț, terorizată de urși. Prefectura solicită intervenții rapide pentru reducerea pericolului

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iun. 2026, 12:51

Locuitorii din mai multe comunități ale județului Neamț se confruntă tot mai des cu prezența urșilor în apropierea gospodăriilor și a zonelor locuite, situație care generează îngrijorare și un sentiment accentuat de nesiguranță. Pe fondul creșterii numărului de incidente semnalate în ultimele luni, autoritățile județene cer măsuri urgente pentru protejarea populației și limitarea riscurilor. În acest context, prefectul județului Neamț, Maria Apostol, a solicitat primarilor să acționeze ferm și să intensifice demersurile necesare pentru gestionarea pericolului reprezentat de animalele sălbatice.

”Siguranța cetățenilor noștri este prioritatea zero”

”Siguranța cetățenilor noștri este prioritatea zero. Nu ne mai permitem ezitări sau interpretări care să amâne luarea unei decizii atunci când viața unui om este în pericol. Solicit tuturor primarilor, în calitate de conducători ai echipelor de intervenție, să manifeste o determinare sporită și să adopte decizii ferme, rapide și curajoase”, a transmis Maria Apostol printr-un comunicat de presă.

Conform aceleiași surse, în cadrul discuțiilor s-a reiterat faptul că legislația în vigoare oferă instrumentele necesare pentru a interveni gradual sau direct în situațiile în care există un pericol concret pentru integritatea corporală a persoanelor.Prefectul județului Neamț va înainta un memoriu oficial către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor pentru a semnala necesitatea urgentă a suplimentării cotelor de intervenție și a acordării de derogări rapide pentru exemplarele care pun în pericol viața umană.

De asemenea, Maria Apostol solicită autorităților locale să actualizeze permanent planurile de acțiune și să asigure o colaborare constantă și eficientă cu structurile Ministerului Afacerilor Interne și gestionarii fondurilor cinegetice, pentru a reduce riscurile generate de prezența ursului brun în apropierea zonelor locuite.

Cel puțin 10 mesaje RO-ALERT au fost emise în ultimele zile

Cel puțin 10 mesaje RO-ALERT prin care era semnalată prezența unor urși în comunitățile locale au fost emise în ultimele zile. Ultimul dintre ele a fost transmis marți și anunța apariția unui urs pe strada principală a satului Sabasa, din comuna Borca.

Sâmbăta trecută, la Bicaz Chei au fost emise trei mesaje RO-ALERT, în mai puțin de 24 de ore. Din aceste considerente, Comisia locală de intervenție din Bicaz Chei a hotărât împușcarea ursului, fapt care s-a întâmplat în cursul zilei de duminică.Un fapt similar s-a întâmplat în municipiul Piatra-Neamț, la mijlocul lunii mai.

Reprezentanții Primăriei Piatra-Neamț au decis împușcarea unui urs care, deși a fost alungat în nenumărate rânduri din zona Ștrand - Bâtca Doamnei, a revenit în zonă.

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