Tragedie la Dorohoi: un băiat de 14 ani a murit după ce s-a înecat în iaz

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 15 iun. 2026, 19:13

Un adolescent în vârstă de 14 ani și-a pierdut viața după ce a dispărut în apele unui iaz. Copilul a fost găsit de pompieri la câțiva metri sub apă, însă, în ciuda intervenției rapide a salvatorilor și a medicilor, acesta nu a mai putut fi salvat.

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