Tragedie la Dorohoi: un băiat de 14 ani a murit după ce s-a înecat în iaz

Un adolescent în vârstă de 14 ani și-a pierdut viața după ce a dispărut în apele unui iaz. Copilul a fost găsit de pompieri la câțiva metri sub apă, însă, în ciuda intervenției rapide a salvatorilor și a medicilor, acesta nu a mai putut fi salvat.
Alertă după dispariția copilului în iazul Polonic
Incidentul s-a petrecut la iazul Polonic din Dorohoi, unde băiatul ar fi intrat în apă și nu a mai revenit la suprafață. Martorii au alertat imediat autoritățile, iar la fața locului au fost mobilizate forțe importante de intervenție.
Pompieri din cadrul detașamentelor Dorohoi și Botoșani au ajuns de urgență în zonă cu o ambarcațiune de salvare, fiind sprijiniți de un echipaj de terapie intensivă mobilă SMURD, o ambulanță a Serviciului Județean de Ambulanță și echipa de scafandri a Inspectoratului pentru Situații de Urgență.
Găsit la peste doi metri adâncime
Operațiunea de căutare s-a desfășurat contracronometru. În mai puțin de 15 minute de la începerea intervenției, salvatorii au reușit să localizeze copilul.
Adolescentul a fost găsit la aproximativ 12 metri de mal, la o adâncime de peste doi metri. Acesta era inconștient în momentul în care a fost scos din apă și predat echipajelor medicale.
Manevre de resuscitare la fața locului și la spital
Medicii au început imediat procedurile de resuscitare, încercând să îi repornească funcțiile vitale. Ulterior, băiatul a fost preluat de echipajul SMURD de terapie intensivă mobilă și transportat de urgență la Unitatea de Primiri Urgențe din Dorohoi, unde manevrele au continuat.
În ciuda eforturilor susținute ale personalului medical, organismul copilului nu a răspuns la tratament.
Adolescentul a fost declarat decedat
La finalul intervenției, medicii au fost nevoiți să constate decesul băiatului de 14 ani.
Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Botoșani au transmis că toate resursele disponibile au fost mobilizate pentru salvarea copilului, însă starea în care acesta a fost găsit a făcut imposibilă recuperarea sa.
Autoritățile urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs tragedia.