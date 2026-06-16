Un TIR încărcat cu 30 de tone de cereale a luat foc în mers pe o stradă din Vaslui

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iun. 2026, 09:20

Un TIR încărcat cu aproximativ 30 de tone de cereale a fost cuprins de flăcări marți dimineață, în timp ce se deplasa pe o stradă de la ieșirea din municipiul Vaslui. La fața locului au intervenit pompierii militari cu două autospeciale de stingere și nouă salvatori.

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