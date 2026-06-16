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Un TIR încărcat cu 30 de tone de cereale a luat foc în mers pe o stradă din Vaslui

pompieri

pompieri

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iun. 2026, 09:20

Un TIR încărcat cu aproximativ 30 de tone de cereale a fost cuprins de flăcări marți dimineață, în timp ce se deplasa pe o stradă de la ieșirea din municipiul Vaslui. La fața locului au intervenit pompierii militari cu două autospeciale de stingere și nouă salvatori.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Vaslui, incendiul a izbucnit la capul tractor al autotrenului, care avea în rezervoare aproximativ 200 de litri de motorină, existând pericolul producerii unei explozii.

La sosirea echipajelor de intervenție, flăcările se manifestau violent la nivelul cabinei și compartimentului motor. Datorită intervenției rapide a pompierilor, incendiul a fost limitat înainte de a se extinde la remorca încărcată cu cereale și la rezervoarele cu combustibil.

„Prin intervenția promptă a pompierilor militari au fost salvate remorca autotrenului, încărcată cu aproximativ 30 de tone de cereale, precum și rezervoarele care conțineau circa 200 de litri de motorină. Incendiul a fost lichidat în limitele găsite, fără a se înregistra victime”, a declarat Daniel Stratulat, reprezentant al ISU Vaslui.

În urma cercetărilor preliminare, pompierii au stabilit că cea mai probabilă cauză a incendiului a fost un scurtcircuit electric produs în compartimentul motor al autovehiculului.

Din fericire, incidentul nu s-a soldat cu persoane rănite, iar încărcătura transportată a fost salvată.

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