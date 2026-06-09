Șoferii de TIR intră pe „lista neagră”. Un nou sistem din Olanda poate să blocheze colaborările din transport

Autoritatea pentru Protecția Datelor din Țările de Jos a aprobat implementarea unui nou mecanism de tip avertizare în sectorul transporturilor și logisticii, care permite companiilor să refuze colaborarea cu șoferi implicați în furturi de încărcături.

Sistemul, denumit Protocolul „Veilig Vrachtvervoer” (Transport Rutier Sigur), a fost dezvoltat de compania ID Logsecure și va permite, în condiții stricte, colectarea și partajarea unor date despre persoane implicate în astfel de incidente, potrivit ttm.nl .

Decizia vine pe fondul creșterii cazurilor în care rețele infracționale se prezintă drept transportatori legitimi, folosind identități false sau documente obținute ilegal pentru a prelua mărfuri care ulterior dispar, generând pierderi financiare semnificative, uneori de ordinul milioanelor de euro.

Cum funcționează noul sistem de verificare

În cadrul protocolului „Veilig Vrachtvervoer”, verificarea începe chiar în momentul ridicării mărfii.

Actul de identitate al șoferului este scanat și verificat automat pentru a stabili autenticitatea acestuia, iar informațiile rezultate sunt stocate pentru o perioadă limitată de 20 de zile.

Dacă în urma verificărilor se constată utilizarea unui document fals sau dispariția unei încărcături, poate fi deschis un dosar de incident.

În această situație, datele asociate, inclusiv numărul de înmatriculare al vehiculului, pot fi păstrate și consultate de companiile participante pentru o perioadă de până la cinci ani.

Sistem de avertizare, nu „listă neagră” clasică

Deși în practică funcționează ca un registru de avertizare, autoritățile olandeze subliniază că nu este vorba despre o „listă neagră” în sens clasic.

Sistemul presupune totuși procesarea unor date cu caracter sensibil și chiar penal, motiv pentru care sunt aplicate reguli stricte de protecție a datelor.

Accesul este permis doar organizațiilor care respectă integral protocolul și condițiile impuse de autoritatea de reglementare.