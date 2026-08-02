Bucureștiul caută soluții pentru reducerea consumului de energie. Ciucu cheamă la discuții cei mai mari consumatori ai Primăriei

Primăria Municipiului București începe, de luni, o analiză privind reducerea consumului de energie, în contextul crizei energetice și al apelului transmis de Guvern către autoritățile locale. Anunțul a fost făcut de primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, care a precizat că vor fi căutate soluții care să nu afecteze funcționarea serviciilor publice esențiale.
Edilul a anunțat că va avea o întâlnire cu reprezentanții instituțiilor și companiilor municipale care înregistrează cel mai ridicat consum de energie, pentru a identifica măsuri ce pot fi aplicate în perioada următoare.
Întâlnire cu marii consumatori de energie ai Capitalei
Potrivit lui Ciprian Ciucu, prima întâlnire programată pentru luni dimineață va fi cu șeful Inspectoratului pentru Situații de Urgență București, după care vor fi convocați reprezentanții principalelor structuri din subordinea Primăriei Capitalei care consumă cantități importante de energie.
Printre acestea se numără STB, Termoenergetica și Compania Municipală de Iluminat Public.
„Mâine dimineață mă voi întâlni cu șeful Inspectoratului pentru Situații de Urgență pe București și voi convoca acele subordonate din cadrul Primăriei Municipiului București care se pot califica drept mari consumatori de energie. Vom vedea ce măsuri pot fi luate pentru reducerea consumului”, a declarat Ciprian Ciucu în cadrul unui interviu TV.
Serviciile esențiale nu vor fi afectate
Primarul general a subliniat că orice decizie va trebui să țină cont de funcționarea serviciilor indispensabile pentru locuitorii Capitalei.
Acesta a explicat că iluminatul public și transportul în comun nu pot fi reduse în mod arbitrar, deoarece au un rol important în siguranța și mobilitatea populației.
„Serviciile publice sunt, prin natura lor, continue și nu pot fi întrerupte cu ușurință. Iluminatul public este important pentru siguranța cetățenilor, iar transportul public este esențial în această perioadă. Vom analiza ce se poate face fără a afecta aceste servicii”, a explicat primarul.
PNL ia în calcul mai multe variante pentru formarea Guvernului
În cadrul aceluiași interviu, Ciprian Ciucu a abordat și situația politică, afirmând că PNL este nemulțumit de prelungirea crizei guvernamentale și analizează mai multe scenarii pentru instalarea unui Executiv cu puteri depline.
Potrivit acestuia, liberalii exclud posibilitatea unei noi alianțe cu PSD, însă sunt deschiși discuțiilor privind susținerea unui guvern tehnocrat sau a unui guvern minoritar.
„Nu ne convine deloc situația în care România are un guvern fără puteri depline. Luăm toate variantele în calcul. Poate fi un guvern tehnocrat sau un guvern minoritar, dar PNL nu va mai face alianță cu Partidul Social Democrat”, a afirmat Ciucu.
Liberalii spun că vor doar tehnocrați independenți
Primarul Capitalei a precizat că PNL ar accepta un guvern tehnocrat doar dacă miniștrii propuși sunt persoane cu adevărat independente din punct de vedere politic.
„Dacă vor fi tehnocrați pe bune, putem discuta. Un tehnocrat trebuie să fie un profesionist recunoscut în domeniul său și să nu fie apropiat de un partid politic sau asociat acestuia prin activitatea sa publică”, a spus edilul.
Întrebat despre relația cu președintele Nicușor Dan și despre eventualele negocieri pentru desemnarea unui nou premier, Ciprian Ciucu a declarat că, în ciuda nemulțumirilor exprimate de PNL în urma unor decizii recente, dialogul rămâne deschis.
„Nu avem garanții că nu se va repeta ceea ce s-a întâmplat, însă acordăm în continuare prezumția de bună-credință. Cred că înainte de a fi avansate nume în spațiul public, acestea trebuie discutate temeinic cu toate partidele implicate”, a concluzionat primarul general al Capitalei.