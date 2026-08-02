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Misiune încheiată după trei zile de foc în județul caraș Severin. Elicopterele Black Hawk au aruncat peste 260 de tone de apă asupra incendiilor
Elicoptere Black Hawk
Lupta cu incendiile de vegetație din județul Caraș-Severin s-a încheiat pentru echipajele aeriene ale Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne. După trei zile de intervenții fără întrerupere, cele două elicoptere Black Hawk implicate în misiune și-au încheiat operațiunile de sprijin pentru pompierii aflați la sol.
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