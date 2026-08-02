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Misiune încheiată după trei zile de foc în județul caraș Severin. Elicopterele Black Hawk au aruncat peste 260 de tone de apă asupra incendiilor

Elicoptere Black Hawk

Elicoptere Black Hawk

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 aug. 2026, 19:37

Lupta cu incendiile de vegetație din județul Caraș-Severin s-a încheiat pentru echipajele aeriene ale Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne. După trei zile de intervenții fără întrerupere, cele două elicoptere Black Hawk implicate în misiune și-au încheiat operațiunile de sprijin pentru pompierii aflați la sol.

Pe durata intervenției, echipajele au acționat în zonele afectate de incendii, folosind sistemul Bambi Bucket pentru stingerea focarelor active și limitarea extinderii flăcărilor.

Peste 260 de tone de apă, lansate din aer

Potrivit datelor transmise de Inspectoratul General de Aviație al M.A.I., în cele trei zile de misiune au fost efectuate 107 lansări de apă.

În total, elicopterele Black Hawk au transportat și au deversat asupra zonelor afectate peste 260 de tone de apă, contribuind la stingerea incendiilor de vegetație din județul Caraș-Severin.

Intervențiile aeriene au avut un rol important în sprijinirea pompierilor, mai ales în sectoarele unde accesul terestru era dificil.

Elicopterele Black Hawk, un sprijin esențial în astfel de intervenții

Reprezentanții Inspectoratului General de Aviație subliniază că aeronavele de acest tip sunt indispensabile în misiunile de stingere a incendiilor de vegetație.

Datorită capacității de a ajunge rapid în zone greu accesibile și de a transporta cantități mari de apă, elicopterele pot interveni cu precizie asupra focarelor active, contribuind la limitarea propagării incendiilor și la sprijinirea echipelor aflate la sol.

La finalul operațiunii, Inspectoratul General de Aviație al M.A.I. a transmis felicitări echipajelor implicate, precum și tuturor forțelor care au participat la misiune, pentru profesionalismul și devotamentul demonstrate pe întreaga durată a intervenției.

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