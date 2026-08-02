Misiune încheiată după trei zile de foc în județul caraș Severin. Elicopterele Black Hawk au aruncat peste 260 de tone de apă asupra incendiilor

Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 aug. 2026, 19:37

Lupta cu incendiile de vegetație din județul Caraș-Severin s-a încheiat pentru echipajele aeriene ale Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne. După trei zile de intervenții fără întrerupere, cele două elicoptere Black Hawk implicate în misiune și-au încheiat operațiunile de sprijin pentru pompierii aflați la sol.

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