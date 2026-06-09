Ilie Dobre a stabilit un nou record mondial. A strigat "gooool" timp de peste 42 de secunde, fără să respire

Sursă: realitatea.net

Legendarul comentator sportiv Ilie Dobre a stabilit un nou record mondial, al 11‑lea din cariera sa, pentru cel mai lung anunț al înscrierii unui gol, într-o transmisiune, fără a‑și trage respirația. Durata consemnată oficial de World Record Academy este de 42,3 secunde

Noua performanță a lui Ilie Dobre, în vârstă de 72 de ani, a fost înregistrată în luna aprilie, potrivit worldrecordacademy.org .

Momentul anunțului, minutul 52 aprox.

Ilie Dobre (...) a avut o transmisiune de gol cu durata de 42,3 secunde în timpul meciului de fotbal dintre Steaua București și Corvinul Hunedoara, din 25 aprilie 2026, disputat pe Stadionul Steaua din București, în Liga a II-a a României (etapa a 6-a din play-off). El a stabilit noul record mondial pentru cea mai lungă transmisiune a unui gol fără respirație”, se arată într-un articol publicat pe site-ul oficial al WRA.

Ilie Dobre: „Am depășit limita biologică umană de 3 ori”

Într-un interviu publicat pe site-ul Academiei, Ilie Dobre a afirmat că un medic i-a atras atenția asupra riscurilor asumate.

„Renumitul cardiolog prof. dr. Ion Țintoiu (...) a spus că mi-am asumat inconștient un risc incredibil, pentru că depășisem limita biologică umană de aproximativ trei ori”, a afirmat Dobre.

Este cel de-al 11-lea record stabilit de comentatorul român Ilie Dobre, precedenta sa performanță fiind de 35 de secunde și 6 zecimi.