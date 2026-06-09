Scăpăm de cozi la vama Giurgiu! Taxa de pod pentru Ruse se va putea plăti online din 15 iunie. Cum funcționează noul sistem cu barieră automată

Sursă: Realitatea.net

Începând cu data de 15 iunie 2026, plata tarifului de trecere a podului peste Dunăre în sensul Giurgiu - Ruse se va putea face și online, prin intermediul unui sistem numit eTarifGiurgiuPod (eTGP). Măsura a fost stabilită printr-un ordin al Ministerului Transporturilor publicat recent în Monitorul Oficial, care modifică legislația anterioară privind tarifele aplicate de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

Noul sistem online este destinat exclusiv autoturismelor și vehiculelor rutiere de transport persoane cu cel mult 8+1 locuri pe scaune. Pentru fluidizarea traficului, autoritățile vor amenaja două benzi dedicate special celor care aleg această metodă de plată. Plata online se va putea realiza prin intermediul aplicațiilor mobile eTGP, care vor fi disponibile pentru sistemele de operare iOS și Android, dar și prin intermediul portalului web dedicat.

Cum funcționează verificarea și regula celor 3 minute

Traversarea podului pe benzile dedicate se va face doar după verificarea automată a existenței și valabilității plății la momentul fiecărei treceri. Șoferii trebuie să fie extrem de atenți, deoarece plata prin sistemul eTGP trebuie efectuată cu cel puțin trei minute înainte de momentul efectiv al trecerii.

La intrarea pe banda dedicată, sistemul va identifica automat numărul de înmatriculare al autovehiculului aflat în zona barierei. Dacă aplicația găsește o plată valabilă pentru numărul respectiv, bariera se va ridica automat pentru a permite trecerea. În cazul în care plata nu este identificată în sistem, bariera va rămâne coborâtă, iar accesul nu va fi permis.

Prin intermediul noului sistem electronic, utilizatorii vor putea achiziționa două tipuri de tarife, ambele fiind asociate strict unui singur număr de înmatriculare. Prima opțiune este destinată unei singure treceri pentru un vehicul, iar a doua opțiune constă într-un pachet de 20 de treceri, disponibil exclusiv prin plată integrală anticipată. Atât o singură trecere, cât și pachetul de 20 de treceri vor avea o valabilitate de 12 luni de la data achiziționării. Tarifele de trecere care nu sunt utilizate în acest interval de un an își vor pierde valabilitatea, nu vor mai putea fi folosite, nu sunt transferabile și nu se vor rambursa.

Noul regulament stipulează că tariful achitat prin eTGP se aplică în mod nediscriminatoriu tuturor utilizatorilor, persoane fizice sau juridice, române sau străine. De asemenea, întreaga responsabilitate privind corectitudinea datelor furnizate în momentul achitării îi revine exclusiv utilizatorului, neexistând posibilitatea restituirii banilor în cazul în care taxa a fost plătită greșit pentru un alt număr de înmatriculare.