Realitatea.NET
Locale· 2 min citire

Tragedie în Sibiu: tânăra însărcinată târâtă de un cal a murit după aproape o lună de luptă pentru viață. Nici copilul nu a putut fi salvat

Cai

Cai

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 16 iun. 2026, 12:07

O tânără de numai 21 de ani, care a ajuns în stare critică la spital după un accident grav petrecut în localitatea Hamba, județul Sibiu, a pierdut lupta pentru viață după aproape o lună de spitalizare. Femeia era însărcinată în 16 săptămâni în momentul producerii incidentului, iar medicii nu au reușit să salveze nici copilul pe care îl purta.

Decesul a fost confirmat de reprezentanții Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu, unde pacienta fusese internată încă din luna mai.

Medicii au încercat să o salveze timp de aproape o lună

Potrivit informațiilor transmise de unitatea medicală, tânăra a fost internată inițial la secția de Neurochirurgie, iar ulterior a fost transferată la Terapie Intensivă, unde a rămas sub supraveghere permanentă.

În ciuda eforturilor depuse de echipele medicale, starea sa a rămas extrem de gravă. Duminică după-amiază, medicii au fost nevoiți să declare decesul pacientei.

„Pacienta a decedat în cursul după-amiezii, la ora 17:05. Sarcina era în evoluție, la aproximativ 16 săptămâni”, au transmis reprezentanții spitalului.

Accidentul care a șocat comunitatea

Tragedia a avut loc pe 19 mai, în localitatea Hamba. Din primele informații, femeia ținea un cal legat cu o funie, moment în care animalul s-a speriat și a smucit brusc.

Tânăra a fost prinsă de funie și târâtă pe o distanță de aproximativ 300 de metri, suferind răni extrem de grave.

La sosirea echipajelor de intervenție, victima era în stare critică și a fost transportată de urgență la spital, unde medicii au început imediat procedurile de stabilizare.

Tragedia este cu atât mai dureroasă cu cât a fost pierdută și viața copilului nenăscut, transformând accidentul într-unul dintre cele mai dramatice cazuri petrecute în județ în ultimele luni.

Autoritățile continuă verificările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs accidentul. Anchetatorii analizează modul în care s-a desfășurat incidentul și dacă au existat factori care au contribuit la producerea tragediei.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

tanara moarta

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Locale

Mai Multe