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Locale· 2 min citire
Tragedie în Sibiu: tânăra însărcinată târâtă de un cal a murit după aproape o lună de luptă pentru viață. Nici copilul nu a putut fi salvat
Cai
O tânără de numai 21 de ani, care a ajuns în stare critică la spital după un accident grav petrecut în localitatea Hamba, județul Sibiu, a pierdut lupta pentru viață după aproape o lună de spitalizare. Femeia era însărcinată în 16 săptămâni în momentul producerii incidentului, iar medicii nu au reușit să salveze nici copilul pe care îl purta.
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