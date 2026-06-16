Tentativă de agresiune sexuală în Călărași: o femeie din Filipine a scăpat după ce l-a mușcat pe individ de un testicul

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 16 iun. 2026, 13:06

Un caz grav de tentativă de agresiune sexuală este anchetat în județul Călărași, după ce o femeie de origine filipineză a reușit să scape din mâinile agresorului recurgând la un gest disperat de autoapărare.

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