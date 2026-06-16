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Tentativă de agresiune sexuală în Călărași: o femeie din Filipine a scăpat după ce l-a mușcat pe individ de un testicul

Poliție

Poliție

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 16 iun. 2026, 13:06

Un caz grav de tentativă de agresiune sexuală este anchetat în județul Călărași, după ce o femeie de origine filipineză a reușit să scape din mâinile agresorului recurgând la un gest disperat de autoapărare.

Potrivit informațiilor transmise de Parchetul de pe lângă Judecătoria Oltenița, incidentul a avut loc în data de 11 iunie, în jurul orei 20:00, la ieșirea dintr-o localitate din județul Călărași, într-o zonă cu vegetație din apropierea unui drum comunal, în zona unui dig.

Agresiune comisă într-o zonă izolată

Anchetatorii susțin că bărbatul ar fi urmărit să întrețină relații sexuale fără consimțământ, profitând de faptul că victima nu cunoștea limba română. Acesta ar fi condus-o cu forța într-o zonă izolată, unde ar fi agresat-o fizic și ar fi încercat să o supună.

Femeia a suferit mai multe leziuni la nivelul feței, gâtului, membrelor superioare și spatelui, necesitând între 7 și 8 zile de îngrijiri medicale, potrivit documentelor medicale.

Momentul care a dus la scăparea victimei

În timpul agresiunii, victima a reușit să se opună și să se elibereze recurgând la un gest de autoapărare, ceea ce i-a permis să scape din controlul agresorului și să fugă din zona respectivă.

După incident, suspectul a fost reținut pentru 24 de ore pe 12 iunie, iar ulterior a fost prezentat Judecătoriei Oltenița cu propunere de arestare preventivă. Instanța a admis solicitarea procurorilor, emițând un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Bărbatul este cercetat pentru tentativă de viol, iar ancheta continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Oltenița pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs fapta.

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