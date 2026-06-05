Caz șocant în Cluj. Minoră violată timp de doi ani de fostul concubin al mamei sale. Victima avea 11 ani atunci când a început calvarul

Sursă: Realitatea.Net

Un bărbat din judeţul Cluj a fost arestat prevetiv, fiind acuzat că timp de aproximativ doi ani, a violat-o pe fiica fostei sale concubine. Victima avea 11 ani în momentul în care a început calvarul, iar oamenii legii suspectează că violurile au avut loc în mod constant, petrecându-se în fiecare săptămână.

„În esenţă, în sarcina inculpatului s-a reţinut că, în intervalul cuprins între vara anului 2022 şi data de 22.07.2024, în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale, prin constrângere şi profitând de relaţia de încredere pe care o stabilise cu persoana vătămată, fiica fostei sale partenere, în vârstă de 11 ani la momentul comiterii primelor acte materiale, precum şi de incapacitatea acesteia de a exprima un consimţământ valabil la efectuarea unor acte de natură sexuală, aflându-se în diferite imobile situate pe raza localităţii Floreşti, jud. Cluj, a supus-o, în mod repetat, unor acte de natură sexuală constând în raporturi sexuale, acte sexuale orale şi alte acte de penetrare vaginală”, a transmis Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj printr-un comunicat de presă.

Ancheta în acest caz a demarat în luna mai a acestui an, după ce, în ziua de 13 mai, anchetatorii au aflat despre acest caz.

Vineri, agresorul sexual a fost prezentat unui judecător de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Cluj-Napoca , magistratul dispunând arestarea preventivă pe o durată de 30 de zile a acestuia.

Anchetatorii argumentează că, la solicitarea măsurii privative de libertate, procurorul de caz a avut în vedere faptul că „inculpatul a adus o atingere brutală şi repetată libertăţii şi integrităţii sexuale a victimei minore, profitând de incapacitatea victimei, în vârstă de 11 ani la data primelor acte materiale, de a înţelege pe deplin implicaţiile sociale, biologice şi psihologice ale angrenării în activităţi de natură sexuală cu un adult, profitând de poziţia de încredere pe care a dobândit-o asupra victimei şi aplicând tehnici de manipulare specifice grooming-ului”.

Gravitatea concretă a faptei este amplificată de caracterul repetat şi îndelungat al activităţii infracţionale, actele de natură sexuală fiind comise în mod sistematic, pe parcursul unei perioade de aproximativ doi ani, mai susţin procurorii.