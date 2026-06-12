Bărbat din Râmnicu Vâlcea, arestat preventiv după acuzații grave: și-a violat mama de 67 de ani

Sursă: Realitatea.Net

Un bărbat din municipiul Râmnicu Vâlcea a fost arestat preventiv pentru o perioadă de 30 de zile, după ce este acuzat de comiterea unei infracțiuni grave asupra unei rude apropiate. Măsura a fost dispusă în urma unei anchete desfășurate de polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale al Poliției Municipiului Râmnicu Vâlcea.

Cercetările sunt efectuate într-un dosar penal care vizează infracțiunea de viol, iar suspectul are vârsta de 47 de ani.

Ancheta a fost deschisă după un incident petrecut la domiciliul victimei

Potrivit informațiilor furnizate de autorități, fapta cercetată s-ar fi petrecut în data de 9 iunie 2026, în jurul orei 18:00, la locuința unei femei în vârstă de 67 de ani din municipiul Râmnicu Vâlcea.

Anchetatorii susțin că bărbatul ar fi comis acte de natură sexuală asupra victimei fără acordul acesteia. În urma sesizării și a probelor administrate în cauză, polițiștii au demarat cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-ar fi produs incidentul.

De la reținere la arest preventiv

În prima fază a anchetei , suspectul a fost reținut pentru 24 de ore. Ulterior, procurorii au solicitat luarea unei măsuri preventive mai severe, iar instanța a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Bărbatul a fost încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea, unde va rămâne pe durata măsurii dispuse de judecători.

Polițiștii și procurorii continuă investigațiile pentru clarificarea tuturor aspectelor legate de dosarul penal. Autoritățile reamintesc că, pe parcursul procesului penal, orice persoană cercetată beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.