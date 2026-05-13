Bărbat din Iași, arestat după ce și-a violat și bătut mama de 71 de ani

Sursă: Realitatea.net

Un bărbat de 48 de ani, din județul Iași, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce a fost acuzat că și-a violat și agresat fizic mama, în vârstă de 71 de ani. Victima a necesitat 15 zile de îngrijiri medicale în urma loviturilor repetate primite la față și pe corp.

Potrivit anchetatorilor, la data de 2 mai 2026, inculpatul ar fi forțat-o pe mama sa să întrețină raporturi sexuale, lovind-o cu pumnii în zona feței și a corpului. Procurorul de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Hârlău a solicitat arestarea preventivă, propunere admisă de judecătorul de drepturi și libertăți.

În același dosar, anchetatorii cercetează și o altă faptă, petrecută pe 24 aprilie 2026, când același bărbat ar fi violat o femeie de 78 de ani, strângând-o de gât și lovind-o în mod repetat.

Parchetul precizează că punerea în mișcare a acțiunii penale, reținerea și arestarea preventivă sunt etape ale procesului penal, menite să creeze cadrul procesual de administrare a probatoriului, fără a aduce atingere principiului constituțional al prezumției de nevinovăție.