Pescobar primește o nouă lovitură, după ce a tras obloanele peste restaurantele din Londra. Afaceristul a rămas și fără locația din Timișoara

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iun. 2026, 16:21

Paul Nicolau, cunoscut sub pseudonimul Pescobar, a primit o nouă lovitură grea. După ce a tras obloanele peste restaurantele din londra, controversatul milionar, a pus lacătul și pe ușa locației din Timișoara.

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