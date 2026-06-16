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Social· 2 min citire
Pescobar primește o nouă lovitură, după ce a tras obloanele peste restaurantele din Londra. Afaceristul a rămas și fără locația din Timișoara
FOTO: Arhivă
Paul Nicolau, cunoscut sub pseudonimul Pescobar, a primit o nouă lovitură grea. După ce a tras obloanele peste restaurantele din londra, controversatul milionar, a pus lacătul și pe ușa locației din Timișoara.
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