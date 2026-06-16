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Pescobar primește o nouă lovitură, după ce a tras obloanele peste restaurantele din Londra. Afaceristul a rămas și fără locația din Timișoara

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iun. 2026, 16:21

Paul Nicolau, cunoscut sub pseudonimul Pescobar, a primit o nouă lovitură grea. După ce a tras obloanele peste restaurantele din londra, controversatul milionar, a pus lacătul și pe ușa locației din Timișoara.

Potrivit informațiilor apărute în mediul online și observațiilor făcute de mai mulți internauți, restaurantul asociat lui Pescobar din Timișoara ar fi încetat să mai funcționeze.

”S-a închis, că nu mai este nimic”

Subiectul a intrat în atenția publică după publicarea unei înregistrări video realizate de un bărbat care a vizitat spațiul în care funcționa localul. Imaginile surprind un spațiu gol, fără elementele distinctive care promovau anterior restaurantul, ceea ce a alimentat speculațiile privind închiderea unității.

„Deci aici era Pescobar, în Timișoara. S-a închis, că nu mai este nimic, uite o reclamă, nu mai sunt racii afară, nu mai e nimic. Gata tată, s-a terminat. Păcat. Era tot gol”, a scris bărbatul în dreptul unui clip postat pe Tik Tok.

Până în acest moment, nu a fost anunțată oficial încetarea activității restaurantului din Timișoara, iar informațiile care circulă în mediul online nu au fost confirmate public de reprezentanții afacerii.

Închiderea localului din Timișoara, după eșecul din Londra

Situația apare la scurt timp după ce Pescobar a confirmat închiderea restaurantelor pe care le opera în Londra. Decizia a generat numeroase comentarii în spațiul public, în contextul apariției unor informații referitoare la posibile dificultăți legate de costurile de funcționare și plata chiriei.

Antreprenorul a respins însă aceste afirmații și a declarat că retragerea de pe piața londoneză face parte dintr-o strategie de reorganizare a afacerii. Potrivit acestuia, activitatea urmează să fie relocată într-un spațiu considerat mai avantajos din punct de vedere comercial.

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