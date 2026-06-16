Facturi mai mici la gaze! ANRE anunță o scădere importantă a tarifelor reglementate de la 1 iulie

Publicat 16 iun. 2026, 19:43 Actualizat 16 iun. 2026, 19:45

Comitetul de Reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a aprobat, în ședința de marți, pachetul de tarife reglementate pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale, aplicabile începând cu 1 iulie 2026, pentru cei 27 de operatori de distribuție licențiați la nivel național.

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