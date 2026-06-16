O țară europeană vrea să oblige fiecare cetățean să își facă un cont digital unic. Acolo vor fi adunate toate datele și serviciile

Publicat 16 iun. 2026, 22:05 Sursă PC Welt

Guvernul german pregătește una dintre cele mai ample reforme de digitalizare a administrației publice din ultimii ani, un proiect care ar putea transforma radical modul în care cetățenii accesează serviciile statului, depun documente și primesc diferite beneficii.

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