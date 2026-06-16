O țară europeană vrea să oblige fiecare cetățean să își facă un cont digital unic. Acolo vor fi adunate toate datele și serviciile

Guvernul german pregătește una dintre cele mai ample reforme de digitalizare a administrației publice din ultimii ani, un proiect care ar putea transforma radical modul în care cetățenii accesează serviciile statului, depun documente și primesc diferite beneficii.
Autoritățile de la Berlin lucrează la dezvoltarea unui sistem unic, destinat întregii populații, prin care numeroase proceduri administrative să fie reunite într-o singură platformă digitală. Deși proiectul nu a ajuns încă în faza implementării, intenția de a atribui fiecărui cetățean un cont digital a atras deja atenția opiniei publice.
Ce este noul „cont al cetățeanului” pregătit de autorități
Executivul federal intenționează să introducă așa-numitul Bürgerkonto, sau „contul cetățeanului”, un instrument care ar urma să fie asociat fiecărei persoane și care va facilita relația cu instituțiile statului, scrie PC Welt.
Sistemul nu va avea rolul unui cont bancar și nici nu va funcționa ca o platformă financiară. Scopul său este acela de a centraliza accesul la servicii administrative, proceduri oficiale și instrumente de identificare digitală.
Practic, noua platformă va reprezenta o extindere a actualului serviciu BundID, utilizat deja pentru identificarea online și pentru activarea unor documente electronice, inclusiv a cărții de identitate digitale.
Beneficii acordate automat, fără depunerea cererilor
Potrivit planurilor prezentate de coaliția de guvernare formată din CDU, CSU și SPD, sistemul ar putea permite acordarea unor drepturi și beneficii fără ca cetățenii să mai fie obligați să completeze și să depună cereri.
Autoritățile urmăresc adaptarea procedurilor administrative la situațiile concrete de viață ale oamenilor, astfel încât anumite servicii să fie oferite automat.
Un exemplu invocat de guvern este cel al familiilor care au un copil. În viitor, părinții ar putea primi automat decizia privind alocația pentru copil, fără să mai fie nevoiți să completeze formulare și să transmită documente suplimentare instituțiilor statului.
Toate serviciile publice, într-un singur loc
Digitalizarea administrației reprezintă una dintre prioritățile executivului german, care dorește implementarea unui model de tip „One-Stop-Shop”.
Prin acest sistem, cetățenii ar urma să poată accesa online serviciile publice de care au nevoie, fără deplasări la ghișee și fără utilizarea documentelor pe suport de hârtie.
Acordul coaliției aflate la guvernare menționează explicit că fiecare cetățean va primi în mod obligatoriu atât un cont al cetățeanului, cât și o identitate digitală.
În paralel, autoritățile intenționează să introducă și portofelul digital european EUDI Wallet, care va permite identificarea, autentificarea și efectuarea anumitor plăți prin intermediul unei singure aplicații.
Caracterul obligatoriu al contului ridică întrebări
Una dintre cele mai discutate componente ale proiectului este obligativitatea noului cont digital.
Deși documentele oficiale prevăd atribuirea acestuia tuturor cetățenilor, guvernul susține că persoanele care nu pot sau nu doresc să utilizeze serviciile digitale vor continua să beneficieze de sprijin și de soluții alternative.
În acest moment nu au fost prezentate detalii concrete privind modul în care vor funcționa aceste excepții și nici categoriile de persoane care ar putea beneficia de derogări.
Implementarea este încă la început
În prezent, utilizarea platformei BundID și a altor instrumente digitale puse la dispoziție de administrația germană este complet voluntară.
Introducerea Bürgerkonto ar putea modifica însă această abordare și ar marca trecerea către un sistem digital mult mai integrat.
Până în acest moment nu există un proiect legislativ care să impună oficial utilizarea contului digital. Înainte de orice decizie, sistemul trebuie dezvoltat și implementat la nivel național.
Autoritățile nu au anunțat un calendar clar pentru lansare, însă unii specialiști apreciază că noua platformă ar putea deveni operațională începând cu anul 2028.