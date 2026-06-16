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Mediu· 2 min citire
Captură ilegală de sturioni și deversări în Dunăre: Garda de Mediu a aplicat amenzi de peste 200.000 de lei
Controale Garda de Mediu
În urma unor controale, Garda de Mediu a descoperit șapte exemplare de sturion din specia păstrugă deținute ilegal și a identificat operatori economici care deversau ape uzate în Dunăre și foloseau fără drept sursa de apă. Autoritățile au aplicat amenzi și pregătesc sesizări penale.
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