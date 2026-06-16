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Mediu· 2 min citire

Captură ilegală de sturioni și deversări în Dunăre: Garda de Mediu a aplicat amenzi de peste 200.000 de lei

Controale Garda de Mediu

Controale Garda de Mediu

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iun. 2026, 12:06

În urma unor controale, Garda de Mediu a descoperit șapte exemplare de sturion din specia păstrugă deținute ilegal și a identificat operatori economici care deversau ape uzate în Dunăre și foloseau fără drept sursa de apă. Autoritățile au aplicat amenzi și pregătesc sesizări penale.

”Garda Naţională de Mediu a aplicat, doar în prima zi de control în zona Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, amenzi în valoare totală de 230.000 de lei, două avertismente, două măsuri de suspendare a activităţii şi două măsuri de aducere a terenului la starea iniţială”, anunţă, marţi, Garda de Memdiu.

Potrivit sursei citate, controalele sunt desfăşurate în baza unui Plan de Acţiune întocmit la nivelul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării şi vor continua pe durata întregii săptămâni. Acestea vizează, în principal, respectarea legislaţiei de mediu, protecţia resurselor de apă, a biodiversităţii şi a habitatelor naturale din această zonă cu regim special de protecţie.

Principalele nereguli descoperite

Într-unul dintre cazuri, comisarii au descoperit şi 7 exemplare de sturion din specia păstrugă, aflate într-o ladă frigorifică a unui operator economic din domeniul HoReCa.

”Unul dintre cazurile grave identificate vizează un operator economic care utiliza ilegal resursa de apă, fără act de reglementare din punct de vedere al protecţiei apelor. Pentru această situaţie, Garda Naţională de Mediu va formula, în termenul legal, sesizare penală”, a mai transmis Garda de Mediu.

Comisarii au cerut sprijinul Serviciului de Poliţie Delta Dunării din cadrul I.G.P.R.

Măsurile luate

În urma controlului comun, exemplarele de sturion au fost confiscate, iar poliţiştii au întocmit actele de procedură penală. În plus, acelaşi operator economic evacua ape uzate direct în fluviul Dunărea. Pentru această faptă, operatorul economic va fi sancţionat contravenţional cu amendă în cuantum de 100.000 de lei.

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