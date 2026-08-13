Un lac important din Italia seacă. Ce soluții au autoritățile?

Publicat 13 aug. 2026, 10:44 Sursă Realitatea PLUS

Emblematicul lac Maggiore a ajuns la unul dintre cele mai scăzute niveluri din istorie. Pentru a limita criza de apă, autoritățile din Italia și Elveția au convenit o măsură de urgență prin direcționarea apei dintr-un alt lac, prin intermediul unui mic râu care leagă cele două bazine. Decizia reprezintă rezultatul unui acord între cele două țări în încercarea să limiteze criza apei.

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