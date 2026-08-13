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Un lac important din Italia seacă. Ce soluții au autoritățile?

Lacul Maggiore

Lacul Maggiore

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat13 aug. 2026, 10:44
SursăRealitatea PLUS

Emblematicul lac Maggiore a ajuns la unul dintre cele mai scăzute niveluri din istorie. Pentru a limita criza de apă, autoritățile din Italia și Elveția au convenit o măsură de urgență prin direcționarea apei dintr-un alt lac, prin intermediul unui mic râu care leagă cele două bazine. Decizia reprezintă rezultatul unui acord între cele două țări în încercarea să limiteze criza apei.

Lacul Maggiore din Italia seacă

Italia și Elveția au ajuns la un acord privind o măsură de urgență imediată, care prevede o deversare extraordinară de apă. Potrivit autorităților, decizia a fost luată pentru a face față situației critice privind resursele de apă ale lacului Maggiore.

Seceta prelungită și temperaturile record au adus lacul Maggiore la cele mai scăzute niveluri din istoria sa. Nivelul apei era estimat la puțin peste 192 de metri deasupra nivelului mării, față de 195 de metri, nivelul atins în perioadele de viitură.

„Acum suntem la un nivel pe care nu l-am mai văzut în ultimii 50 de ani.

Mi se rupe inima să-l văd la un nivel atât de scăzut. Situația aceasta este îngrijorătoare. În plus, Lacul Maggiore nu este mic, așa că, dacă nivelul apei este atât de scăzut, înseamnă că există o penurie gravă.”, zic localnicii.

Criza apei poate avea consecințe și pentru turism. Lacul Maggiore este una dintre destinațiile importante din nordul Italiei, cunoscută pentru orașele de pe mal, Insulele Borromee și plimbările cu barca.

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