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Mediu· 1 min citire
Imagini șocante din Dagestan: roiuri uriașe de lăcuste acoperă cerul și paralizează traficul
Val de lăcuste in Daghestan
Imagini parcă desprinse din filme cu dezastre naturale, surprinse în Dagestan. Un roi uriaș de lăcuste a acoperit cerul unui district, transformând lumina zilei într-o atmosferă de amurg.
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