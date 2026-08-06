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Imagini șocante din Dagestan: roiuri uriașe de lăcuste acoperă cerul și paralizează traficul

Val de lăcuste in Daghestan

Val de lăcuste in Daghestan

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 aug. 2026, 08:28

Imagini parcă desprinse din filme cu dezastre naturale, surprinse în Dagestan. Un roi uriaș de lăcuste a acoperit cerul unui district, transformând lumina zilei într-o atmosferă de amurg.

Ministerul Agriculturii din Dagestan confirmă că milioane de lăcuste migratoare au pătruns din zonele naturale protejate, unde tratamentele chimice sunt interzise, complicând operațiunile de combatere.

Specialiștii avertizează că roiurile pot devora zeci de mii de hectare de vegetație, punând în pericol culturile agricole din regiune.

Imaginile surprinse de martori arată cerul „întunecat” de insecte și câmpuri complet acoperite de lăcuste, fenomen descris de localnici drept „biblic”. Autoritățile au început intervențiile în zonele unde tratamentele sunt permise, însă extinderea roiurilor rămâne imprevizibilă. in

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