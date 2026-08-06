Imagini șocante din Dagestan: roiuri uriașe de lăcuste acoperă cerul și paralizează traficul

Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 aug. 2026, 08:28

Imagini parcă desprinse din filme cu dezastre naturale, surprinse în Dagestan. Un roi uriaș de lăcuste a acoperit cerul unui district, transformând lumina zilei într-o atmosferă de amurg.

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