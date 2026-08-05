Legea biodiversității se întoarce la Senat. Mircea Abrudean: „Proiectul a fost modificat masiv; plen mâine dimineață, la ora 10”

Legea privind biodiversitatea se întoarce pe masa senatorilor, după ce forma proiectului a fost modificată substanțial față de varianta inițială. Senatorul PNL Mircea Abrudean a anunțat că plenul Senatului a fost convocat joi dimineață, la ora 10:00, pentru a reanaliza proiectul de act normativ.
Scandal politic uriaș în Parlament pe tema Strategiei Naționale pentru Conservarea Biodiversității 2026–2030. Deși aprobarea documentului este o condiție directă (jalon PNRR) pentru ca România să primească 972 de milioane de euro, PSD condiționează votul din Camera Deputaților de adoptarea unor amendamente drastice. În replică, USR acuză social-democrații că pun în pericol fondurile europene.
Acuzațiile PSD: Proiectele de energie și infrastructură, în pericol de a fi blocate
Fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat oficial că parlamentarii PSD nu vor vota forma actuală a proiectului. Social-democratul susține că miza financiară din PNRR nu trebuie să devină un motiv pentru adoptarea unui document care ar putea paralia investițiile strategice ale țării.
Printre principalele nemulțumiri invocate de Bogdan Ivan se numără:
Impactul bugetar nerealist: Documentul este declarat cu impact bugetar zero, deși afectează direct avizarea proiectelor de infrastructură, hidrocentrale, linii electrice și gazoducte.
Lipsa evaluării de mediu: Actul normativ nu conține o evaluare strategică de mediu, deși stabilește o nouă hartă a zonelor restricționate pentru hidroenergie.
Absența excepțiilor pentru proiecte majore: Proiecte de o importanță critică, precum hidrocentrala Tarnița-Lăpuștești (capabilă să genereze 1.000 MW), riscă să fie blocate de viitoarele restricții de mediu.
Vot pe un document adoptat de un Guvern demis: Modul în care a fost redactată și trimisă strategia în Parlament este contestat de social-democrați.
„Un miliard de euro se ia o dată. Un sistem energetic se pierde pe zeci de ani. Prin amendamentele noastre, protejăm natura, dar ne asigurăm că niciun ONG nu va mai putea bloca construcția de hidrocentrale, exploatarea gazelor sau coridoarele energetice”, a declarat fostul ministru PSD.
Reacția USR: „România riscă să piardă un miliard de euro din cauza amendamentelor PSD”
De cealaltă parte, ministrul demis al Mediului, Diana Buzoianu (USR), acuză PSD de iresponsabilitate și susține că modificările depuse de social-democrați pe ultima sută de metri riscă să blocheze complet banii din PNRR și alte fonduri europene.
Potrivit reprezentantei USR, unul dintre amendamentele depuse de PSD vizează suspendarea aplicării tuturor planurilor de management pentru siturile Natura 2000.
Aprobarea unei astfel de măsuri ar putea declanșa proceduri severe din partea Comisiei Europene, conducând nu doar la pierderea jalonului PNRR de 972 de milioane de euro, ci și la sistarea altor fonduri destinate autostrăzilor, școlilor și spitalelor.
„Nu poți schimba regulile jocului peste noapte și apoi să te aștepți ca Uniunea Europeană să îți dea banii ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. PSD a depus sute de amendamente cu jumătate de oră înainte de ședința de comisie, punând în pericol angajamentele asumate de România”, a avertizat Diana Buzoian
AUR votează împotrivă, Camera Deputaților decide finalul proiectului
Proiectul Strategiei Naționale pentru Conservarea Biodiversității a fost deja votat în Senat și a ajuns pe ordinea de zi a Camerei Deputaților, forul decizional.
În timp ce reprezentanții partidului AUR au anunțat că votează împotriva documentului — susținând că extinderea ariilor protejate „distruge orice șansă la dezvoltarea infrastructurii” —, soarta jalonului PNRR depinde în totalitate de compromisul la care vor ajunge PSD și partenerii de guvernare înainte de votul final din plen.