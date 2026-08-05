Legea biodiversității se întoarce la Senat. Mircea Abrudean: „Proiectul a fost modificat masiv; plen mâine dimineață, la ora 10”

Scris de Iulian Budusan Publicat: 5 aug. 2026, 16:16

Legea privind biodiversitatea se întoarce pe masa senatorilor, după ce forma proiectului a fost modificată substanțial față de varianta inițială. Senatorul PNL Mircea Abrudean a anunțat că plenul Senatului a fost convocat joi dimineață, la ora 10:00, pentru a reanaliza proiectul de act normativ.

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