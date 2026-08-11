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Mediu· 1 min citire
Taifunul Dolphin a lovit China. Un milion de oameni - evacuați
Taifunul Dolphin
Publicat11 aug. 2026, 20:26
SursăRealitatea PLUS
Taifunul Dolphin a lovit China cu o violență extraordinară. Furtuna a adus ploi abundente și a perturbat transporturile. De asemenea, rafalele de vânt au atins viteze colosale. Numai în Shanghai au fost anulate aproape o mie de zboruri. Autoritățile chineze au evacuat deja peste un milion de persoane și au luat măsuri pentru protejarea zonelor de coastă, a porturilor și a infrastructurii.
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