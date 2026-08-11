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Taifunul Dolphin a lovit China. Un milion de oameni - evacuați

Taifunul Dolphin

Taifunul Dolphin

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat11 aug. 2026, 20:26
SursăRealitatea PLUS

Taifunul Dolphin a lovit China cu o violență extraordinară. Furtuna a adus ploi abundente și a perturbat transporturile. De asemenea, rafalele de vânt au atins viteze colosale. Numai în Shanghai au fost anulate aproape o mie de zboruri. Autoritățile chineze au evacuat deja peste un milion de persoane și au luat măsuri pentru protejarea zonelor de coastă, a porturilor și a infrastructurii.

Rafale de vânt de peste 160 de kilometri pe oră

Autoritățile au evacuat peste un milion de persoane în mai multe orașe din estul Chinei. Vântul a bătut în rafale de peste 160 de kilometri pe oră.

Din primele informații, un băiețel de nouă ani este căutat după ce a fost luat de ape. Se menține însă pericolul de inundații și alunecări de teren, pentru că aversele vor continua.

Furtuna, care a traversat anterior sudul Japoniei, este considerată cea mai puternică din acest an. Taifunul a lovit și arhipelagul filipinez, unde a luat opt vieți.

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