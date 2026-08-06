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Mediu· 1 min citire

Gestul de pe Transfăgărășan care a revoltat internetul. Un „turist” a vandalizat o stâncă cu graffiti

Turist care vandalizează o stâncă

Turist care vandalizează o stâncă

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 aug. 2026, 11:18

Un nou gest descalificant făcut de un așa‑zis turist montan a stârnit revolta pe rețelele de socializare. Pe Transfăgărășan, un bărbat a fost surprins în timp ce desena cu spray graffiti numele iubitei sale pe o stâncă aflată lângă șosea. Deși un trecător l-a mustrat și i-a cerut să se oprească, acesta și-a continuat nestingherit „opera”.

Imaginile au devenit virale în doar câteva ore și au strâns sute de reacții.

Internauții cer ca autoritățile să îl identifice și să îl sancționeze, considerând gestul o formă de vandalism care afectează unul dintre cele mai spectaculoase drumuri montane din România.

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