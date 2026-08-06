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Mediu· 1 min citire
Gestul de pe Transfăgărășan care a revoltat internetul. Un „turist” a vandalizat o stâncă cu graffiti
Turist care vandalizează o stâncă
Un nou gest descalificant făcut de un așa‑zis turist montan a stârnit revolta pe rețelele de socializare. Pe Transfăgărășan, un bărbat a fost surprins în timp ce desena cu spray graffiti numele iubitei sale pe o stâncă aflată lângă șosea. Deși un trecător l-a mustrat și i-a cerut să se oprească, acesta și-a continuat nestingherit „opera”.
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