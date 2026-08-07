Secetă istorică în Bihor. Râurile din județ înregistrează cele mai scăzute debite de când se fac măsurători

Criză hidrologică fără precedent în Bihor: 30 de localități primesc apă cu porția, iar 12 stații hidrometrice raportează debite la niveluri minim istorice. Seceta extremă schimbă radical peisajul din județul natal al premierului Ilie Bolojan.
Lipsa prelungită a precipitațiilor și valurile de căldură extremă au adus rezervele de apă ale României la niveluri critice. Avertismentul lansat de Administrația Națională „Apele Române” arată că peste 220 de comunități din țară se confruntă în prezent fie cu raționalizarea furnizării apei în rețelele centralizate, fie cu secarea fântânilor și a surselor locale.
Neamț, Bihor și Botoșani, printre cele mai grav afectate județe
Criză de apă se extinde de la o săptămână la alta. În prezent, restricțiile de furnizare vizează:
Sisteme centralizate: 133 de localități din 14 județe primesc apă după un program limitat. Județul Neamț conduce în acest top negativ cu 39 de localități afectate, urmat îndeaproape de Bihor, cu 30 de comunități.
Surse individuale și fântâni: 92 de localități care nu dispun de rețele publice au rămas fără rezerve suficiente în fântâni. În județul Botoșani, 55 de sate depind aproape exclusiv de alimentări de urgență.
Pentru a sprijini populația din zonele calamitate, Patriarhia Română a adresat un îndemn parohiilor din țară pentru distribuirea de apă potabilă celor afectați și oficierea de rugăciuni pentru ploaie.
Record istoric de secetă în Bihor: Râurile au atins debite mai mici decât în 1962
Datele colectate de stațiile hidrometrice indică o situație extremă în vestul țării. În județul Bihor — regiunea natală a premierului Ilie Bolojan —, 12 stații au înregistrat niveluri nemaiîntâlnite în istoria măsurătorilor:
Râul Topa (la Hidișel): A coborât la un debit de doar 0,001 mc/s, doborând recordul negativ anterior stabili în septembrie 1962 (0,005 mc/s).
Râul Bistra (la Pădurea Neagră): A atins un minim similar, de 0,001 mc/s, depășind pragul critic din decembrie 1986.
Râul Holod: A scăzut la un debit de 0,004 mc/s (față de minimul anterior de 0,025 mc/s).
Crișul Negru (la Beiuș): A ajuns la 0,500 mc/s, sub valoarea minimă consemnată în vara anului precedent.
Afectat de scăderea debitelor este și Crișul Repede, râu ce străbate comuna Vadu Crișului și satul Birtin — locul în care a crescut premierul, ale cărui pășuni de pe malul apei („râturile” copilăriei) au ajuns parțial uscate.
Debit minim istoric pe Dunăre și intervenții speciale la Centrala Nucleară Cernavodă
Scăderile dramatice de debit nu se limitează la râurile interioare. Dunărea a atins la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) valoarea de doar 1.400 mc/s, nivel considerat un nou minim istoric. Prognozele hidrologilor arată că debitul se va menține la această valoare extrem de scăzută până la jumătatea lunii august, când este preconizată o ușoară revenire.
În sectorul Cernavodă, scăderea nivelului fluviului a impus intervenții tehnice și lucrări speciale de dragaj pentru a menține alimentarea cu apă răcită necesară funcționării în siguranță a Centralei Nucleare.
Apelul autorităților: „Fiecare litru economisit contează”
Reprezentanții Companiei Naționale „Apele Române” fac un apel direct către toți consumatorii să evite risipa și să nu utilizeze apa din rețeaua publică pentru udatul grădinilor, umplerea piscinelor sau spălatul pavajelor. Gestionarea rațională a resurselor rămâne singura metodă de a preveni extinderea restricțiilor până la instalarea precipitațiilor.