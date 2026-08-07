Secetă istorică în Bihor. Râurile din județ înregistrează cele mai scăzute debite de când se fac măsurători

Scris de Iulian Budusan Publicat: 7 aug. 2026, 18:48

Criză hidrologică fără precedent în Bihor: 30 de localități primesc apă cu porția, iar 12 stații hidrometrice raportează debite la niveluri minim istorice. Seceta extremă schimbă radical peisajul din județul natal al premierului Ilie Bolojan.

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