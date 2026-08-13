Cutremur de 5,5 în America Centrală. Seismul a fost resimțit în El Salvador, Honduras și Nicaragua

Un cutremur cu magnitudinea de 5,5 a fost înregistrat miercuri seară în largul coastelor Americii Centrale, iar mișcarea tectonică a fost resimțită în El Salvador, Honduras și Nicaragua. Seismul a provocat panică în rândul locuitorilor, însă, potrivit primelor informații furnizate de autorități, nu au fost raportate victime sau pagube materiale.
Seismul a avut loc în zona Oceanului Pacific, la o adâncime de aproape 57 de kilometri, iar epicentrul s-a aflat la aproximativ 160 de kilometri sud de capitala El Salvadorului.
Cutremurul a avut loc în largul Oceanului Pacific
Potrivit Institutului de Studii Geologice al Statelor Unite (USGS), cutremurul s-a produs la ora locală 18:30, la o adâncime estimată la 56,8 kilometri.
Epicentrul a fost localizat în Oceanul Pacific, la o distanță de aproximativ 160 de kilometri de San Salvador.
Datele privind magnitudinea au variat ușor. USGS a estimat inițial seismul la 5,5, în timp ce Ministerul Mediului din El Salvador a indicat o magnitudine de 5,7.
Autoritățile salvadoriene au transmis însă un mesaj important pentru populație: nu există risc de tsunami în urma acestui cutremur.
Seismul a fost resimțit în trei țări
Undele seismice au fost percepute nu doar în El Salvador, ci și în Honduras și Nicaragua.
În mai multe zone, oamenii au simțit mișcarea pământului și au ieșit din locuințe de teamă, însă serviciile de protecție civilă nu au anunțat producerea unor situații grave.
Până la publicarea primelor bilanțuri oficiale, nu fuseseră raportate persoane rănite și nici distrugeri ale clădirilor sau infrastructurii.
Autoritățile au continuat să monitorizeze situația și să verifice eventualele efecte ale seismului în zonele în care acesta a fost resimțit.
Cutremurul vine după un seism devastator în Columbia
Noul seism din America Centrală s-a produs la doar câteva zile după un cutremur mult mai puternic, cu magnitudinea de 7,4, înregistrat în vestul Columbiei.
Acest seism a avut consecințe dramatice, bilanțul comunicat de autoritățile columbiene indicând sute de persoane decedate, mii de răniți și sute de oameni dați dispăruți.
Succesiunea evenimentelor seismice a amplificat îngrijorarea în regiune, însă specialiștii subliniază că producerea unui cutremur într-o țară nu înseamnă automat că un alt seism major urmează să aibă loc într-o țară vecină.
De ce sunt frecvente cutremurele în America Centrală
America Centrală este una dintre regiunile lumii cu activitate seismică importantă.
Zona se află la contactul mai multor plăci tectonice, iar interacțiunea dintre placa Caraibelor și placa Cocos generează frecvent mișcări ale scoarței terestre.
Activitatea tectonică este influențată și de numeroase falii geologice existente în regiune. Din acest motiv, El Salvador, Nicaragua, Honduras și alte state din America Centrală sunt expuse periodic cutremurelor.
Fără victime și pagube după seismul de 5,5
În cazul cutremurului produs miercuri, primele evaluări sunt însă favorabile.
Autoritățile din cele trei țări afectate nu au anunțat victime sau pagube materiale importante. De asemenea, avertizarea privind posibilitatea producerii unui tsunami nu a fost emisă pentru El Salvador.
Echipele de intervenție au rămas în alertă pentru a putea interveni în cazul în care verificările ulterioare ar identifica probleme provocate de mișcarea seismică.