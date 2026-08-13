Cutremur de 5,5 în America Centrală. Seismul a fost resimțit în El Salvador, Honduras și Nicaragua

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 13 aug. 2026, 09:46

Un cutremur cu magnitudinea de 5,5 a fost înregistrat miercuri seară în largul coastelor Americii Centrale, iar mișcarea tectonică a fost resimțită în El Salvador, Honduras și Nicaragua. Seismul a provocat panică în rândul locuitorilor, însă, potrivit primelor informații furnizate de autorități, nu au fost raportate victime sau pagube materiale.

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