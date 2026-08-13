Șase românce din aceeași familie, arestate în SUA. Femeile sunt acuzate că au intrat prin efracție într-o locuință

Un caz neobișnuit a atras atenția autorităților din Statele Unite, după ce șase femei din România, toate membre ale aceleiași familii, au fost arestate în Massachusetts. Suspectele sunt acuzate că ar fi pătruns într-o locuință din Norwood cu intenția de a comite o infracțiune.
Femeile, cu vârste cuprinse între 21 și 42 de ani, aveau domiciliile declarate în statul Maryland. Potrivit anchetatorilor americani, cazul ar putea avea legătură cu o rețea infracțională care ar fi acționat în mai multe state.
Cine sunt cele șase românce arestate
În acest caz sunt vizate Mirabela Căldărău, în vârstă de 42 de ani, Jajela Chiciu, de 41 de ani, Emilia Sardaru, de 36 de ani, Mihaela Ion, de 33 de ani, Flavia Gabriela Căldărău, de 22 de ani, și Elizabeth Sardaru, în vârstă de 21 de ani.
Toate cele șase femei aveau adrese în Maryland, însă autoritățile investighează dacă activitatea lor s-ar fi extins și în alte zone ale Statelor Unite.
Proprietarii s-au întors acasă pentru o păpușă uitată
Potrivit poliției, incidentul a fost descoperit după ce proprietarii locuinței din Norwood au revenit acasă în mod neașteptat.
Familia plecase într-o excursie, însă unul dintre copii și-a uitat păpușa în locuință. Membrii familiei s-au întors pentru a recupera jucăria și, odată ajunși acasă, ar fi descoperit femeile în interiorul imobilului.
Situația a declanșat imediat intervenția poliției.
Suspectele au fugit și au abandonat mașina
După ce ar fi fost surprinse în locuință, cele șase femei au fugit cu un autoturism.
Polițiștii au pornit în urmărirea mașinii, iar la un moment dat suspectele au abandonat vehiculul și au încercat să dispară pe jos.
Potrivit autorităților, unele dintre femei au încercat să se ascundă într-o zonă împădurită. Două dintre suspecte au ajuns chiar să încerce traversarea unui râu, însă au fost prinse de polițiști.
Operațiunea de căutare s-a încheiat cu reținerea tuturor celor șase femei.
Acuzații pentru spargere și conspirație
Româncele sunt cercetate pentru mai multe fapte, printre care pătrundere prin efracție cu intenția de a comite o infracțiune, conspirație și deținerea unor instrumente despre care anchetatorii susțin că ar putea fi folosite pentru spargeri.
Ancheta a scos la iveală și un detaliu neobișnuit. Polițiștii au constatat că două dintre femei aveau amprentele modificate, fapt care ar fi complicat procesul de identificare.
Autoritățile verifică, de asemenea, trecutul suspectelor și eventualele legături cu alte dosare.
Unele dintre femei aveau mandate de arestare
Anchetatorii americani susțin că unele dintre cele șase românce ar fi avut deja mandate de arestare emise în alte state americane, în legătură cu fapte similare.
Acest aspect a determinat autoritățile să extindă verificările pentru a stabili dacă femeile ar fi putut fi implicate și în alte spargeri.
Poliția investighează în prezent posibilele conexiuni dintre suspecte și alte persoane implicate în activități infracționale.
Poliția suspectează existența unei rețele care opera în mai multe state
Potrivit autorităților americane, cele șase femei ar fi fost asociate unei grupări infracționale despre care există suspiciunea că acționa în mai multe state.
Anchetatorii încearcă să stabilească amploarea presupusei rețele, precum și dacă suspectele au fost implicate și în alte incidente de același tip.
Acuzațiile formulate de poliție urmează să fie analizate în cadrul procedurilor judiciare din Statele Unite, iar stabilirea vinovăției aparține instanței.