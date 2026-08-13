Șase românce din aceeași familie, arestate în SUA. Femeile sunt acuzate că au intrat prin efracție într-o locuință

Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 aug. 2026, 10:15

Un caz neobișnuit a atras atenția autorităților din Statele Unite, după ce șase femei din România, toate membre ale aceleiași familii, au fost arestate în Massachusetts. Suspectele sunt acuzate că ar fi pătruns într-o locuință din Norwood cu intenția de a comite o infracțiune.

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