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Paul de România, greu de adus în țară. Avocații fugarului spun că are probleme cu inima

Foto/Arhivă

Foto/Arhivă

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat13 aug. 2026, 10:18
Actualizat13 aug. 2026, 10:19

Extrădarea lui Paul Philip al României se amână din nou, după ce Curtea de Apel din Paris a dispus o expertiză medicală înainte de a lua o decizie finală. Apărătorii autoproclamatului prinț au solicitat suspendarea procedurii pe termen nelimitat, invocând afecțiuni cardiace grave.

Procesul privind predarea lui Paul Philip al României (Paul Lambrino) către autoritățile de la București înregistrează o nouă întorsătură pe rolul instanțelor franceze. Deși Curtea de Apel din Paris a decis definitiv, la sfârșitul lunii iulie, extrădarea acestuia în România, punerea în aplicare a măsurii a fost suspendată temporar. Avocații apărării au cerut oprirea procedurii pe termen nelimitat, susținând că starea de sănătate a clientului lor este incompatibilă cu regimul de detenție.

Expertiză cardiologică de lungă durată pentru Paul Lambrino

Pentru a verifica veridicitatea problemelor la inimă invocate și pentru a stabili dacă afecțiunile pot fi tratate corespunzător în sistemul penitenciar românesc, magistrații francezi au dispus efectuarea unei expertize medicale de specialitate. Potrivit surselor judiciare, această evaluare psiho-medicală și cardiologică ar putea prelungi procesul cu mai multe luni.

Cu toate acestea, încercarea apărării de a-l pune pe Paul Lambrino în libertate până la finalizarea rapoartelor medicale a eșuat. Judecătorii din Capitala Franței i-au respins cererea de eliberare provizorie, astfel că autoproclamatul prinț rămâne în continuare în arest.

Condamnare definitivă în dosarul retrocedării ilegale a Fermei Băneasa

Paul Philip al României are de executat în țară o pedeapsă de 3 ani și 4 luni de închisoare cu executare, pronunțată definitiv de Înalta Curte de Casație și Justiție în decembrie 2020. Dosarul vizează retrocedarea ilegală a fostei Ferme Regale Băneasa și a Pădurii Snagov, cauzând un prejudiciu de peste 140 de milioane de euro statului român. De la pronunțarea sentinței, acesta s-a sustras executării pedepsei, fiind localizat și reținut ulterior pe teritoriul Franței.

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