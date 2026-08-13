Paul de România, greu de adus în țară. Avocații fugarului spun că are probleme cu inima

Publicat 13 aug. 2026, 10:18 Actualizat 13 aug. 2026, 10:19

Extrădarea lui Paul Philip al României se amână din nou, după ce Curtea de Apel din Paris a dispus o expertiză medicală înainte de a lua o decizie finală. Apărătorii autoproclamatului prinț au solicitat suspendarea procedurii pe termen nelimitat, invocând afecțiuni cardiace grave.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre extradare printul paulprintul paul