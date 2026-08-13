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Extern· 2 min citire
Paul de România, greu de adus în țară. Avocații fugarului spun că are probleme cu inima
Foto/Arhivă
Publicat13 aug. 2026, 10:18
Actualizat13 aug. 2026, 10:19
Extrădarea lui Paul Philip al României se amână din nou, după ce Curtea de Apel din Paris a dispus o expertiză medicală înainte de a lua o decizie finală. Apărătorii autoproclamatului prinț au solicitat suspendarea procedurii pe termen nelimitat, invocând afecțiuni cardiace grave.
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