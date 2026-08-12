Bolid de 400.000 de euro scăpat de sub control. Fiul unui oligarh rus spulberă doi oameni pe trotuar

Publicat 12 aug. 2026, 21:57 Sursă Realitatea PLUS

Fiul unui oligarh rus a spulberat doi oameni pe trotuar, apoi s-a izbit cu bolidul de lux de un bloc din centrul Rusiei. În urma impactului, victimele au fost rănite și transportate la spital. Informații și imagini cu un puternic impact emoțional.

Distribuie articolul