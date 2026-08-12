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Extern· 1 min citire
Bolid de 400.000 de euro scăpat de sub control. Fiul unui oligarh rus spulberă doi oameni pe trotuar
Accident rutier
Publicat12 aug. 2026, 21:57
SursăRealitatea PLUS
Fiul unui oligarh rus a spulberat doi oameni pe trotuar, apoi s-a izbit cu bolidul de lux de un bloc din centrul Rusiei. În urma impactului, victimele au fost rănite și transportate la spital. Informații și imagini cu un puternic impact emoțional.
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