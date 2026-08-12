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Bolid de 400.000 de euro scăpat de sub control. Fiul unui oligarh rus spulberă doi oameni pe trotuar

Accident rutier

Accident rutier

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat12 aug. 2026, 21:57
SursăRealitatea PLUS

Fiul unui oligarh rus a spulberat doi oameni pe trotuar, apoi s-a izbit cu bolidul de lux de un bloc din centrul Rusiei. În urma impactului, victimele au fost rănite și transportate la spital. Informații și imagini cu un puternic impact emoțional.

Fiul unui miliardar rus spulberă două persoane

Pe imaginile surprinse de camerele de supraveghere se vede cum bolidul de 400.000 de euro iese de pe carosabil, intră pe trotuar, lovește mai multe trotinete, pe cei doi oameni și apoi se oprește în imobil.

Potrivit jurnaliștilor, beizadeaua este fiul unui miliardar care finanțează un batalion implicat în războiul din Ucraina.

De altfel, una dintre victime este un soldat întors de pe front.

Poliția a deschis o anchetă.

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